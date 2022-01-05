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國內電廠獲更多煤炭 印尼有望很快取消出口禁令

編譯林奇賢／綜合外電
印尼國家電力公司（PLN）4日取得額外750萬噸煤炭，但PLN仍持續提高煤炭安全存量至20天。路透
印尼國家電力公司（PLN）4日取得額外750萬噸煤炭，但PLN仍持續提高煤炭安全存量至20天。路透

印尼國家電力公司（PLN）4日獲得額外750萬噸煤炭，有助避免停電、提高庫存，還使印尼政府不久後取消煤炭出口禁令的可能性升高。

路透報導，印尼1日宣布，本月禁止煤礦出口，避免國內陷入缺電；中國煤炭價格應聲上漲。印尼是全球最大燃煤出口國、也是中國最大海外燃煤供應國。

PLN 4日表示，該公司已取得額外的煤炭供應。PLN執行長Darmawan Prasodjo表示，面臨缺煤危機的電廠，開始認為供應問題能獲解決。不過，PLN目標是持續提高煤炭安全存量至20天。

印尼煤炭開採協會（ICMA）官員表示，煤炭礦商原定5日上午與印尼貿易部長Muhammad Lutfi開會，促請當局重新檢視煤炭出口禁令，但協商未如預期舉行，也未敲定下次會議的時間。外界也不清楚會議延期的原因。

若印尼的煤炭出口禁令延長，恐危及世界最大的幾個經濟體的能源安全。追蹤船舶動向的Kpler指出，印尼去年出口的煤炭有73%運往亞洲幾個「用電大戶」中國、印度、日本和南韓

另據Refinitiv的數據，在煤炭出口停擺期間，目前已有約100艘船停靠在加里曼丹主要煤炭港口附近，正在裝載或等著裝載的煤炭總計約590萬噸。

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