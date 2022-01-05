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SK集團承諾在大馬投資7億美元 強攻EV、金融科技領域

編譯王巧文／綜合外電
南韓第二大財團SK集團已承諾，計劃在馬來西亞投資7億美元，以興建海外第一座電動車（EV）電池用銅箔廠、設立電動車平台，並搶先布局大馬金融科技領域。路透
南韓第二大財團SK集團已承諾，計劃在馬來西亞投資7億美元，以興建海外第一座電動車（EV）電池用銅箔廠、設立電動車平台，並搶先布局大馬金融科技領域。路透

南韓第二大財團SK集團已承諾在馬來西亞投資7億美元，以興建旗下第一座海外電動車電池用銅箔廠，設立電動車平台，並搶先布局東南亞金融科技領域。

科技新聞網站Tech Wire Asia報導，SK旗下EV電池用銅箔廠SK Nexilis在去年1月宣布，計劃投資23億馬元（5.48億美元），在大馬沙巴亞庇工業園區興建第一個海外製造廠，預計2023年投產。這座新廠將幫助SK Nexilis的銅箔產量較目前水準增加三倍，達到十萬噸左右。

與此同時，SK旗下汽車共享公司SoCar的大馬子公司SoCar Malaysia，已透過A輪籌資募得5,500萬美元，主要投資人為專注亞太地區投資的南韓私募基金EastBridge Partners，以及大馬財團森那美（Sime Darby）。

SoCar Malaysia正規劃在大馬設立一個電動車平台，並在未來五年部署數百輛電動車。該公司近來也與大馬國家能源有限公司（TNB）簽署合作備忘錄（MOU），以利用當地民眾電動車共享需求數據，加速布局馬國電動車領域。

此外，SK集團去年8月向東南亞金融科技大咖BigPay注資1億美元，為跨入快速成長的海外金融科技業，踏出第一步。

SK集團在聲明中表示，對BigPay的投資證明大馬金融科技業者不僅能在國內壯大，也能在區域市場擴展事業版圖，並且在東南亞金融科技市場中扮演要角。SK集團還加入BigPay，申請馬國即將推出的數位銀行牌照。

SK Malaysia主席代表Jung Kyu Kim說：「我們相信SK在金融科技服務領域的經驗，將有助於大馬數位銀行生態系統取得成功，並進一步發展到東協（ASEAN）地區。」

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