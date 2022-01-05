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Nike運動鞋哪裡製？越南生產量 花10年取代中國

中央社／台北5日電
圖為Nike炙手可熱Air Jordan I Low OG鞋，加入虎年元素的細節。（圖：Nike提供）
圖為Nike炙手可熱Air Jordan I Low OG鞋，加入虎年元素的細節。（圖：Nike提供）

中國媒體報導，越南取代中國成為耐吉（Nike）運動鞋主要生產國家。耐吉財報顯示，耐吉運動鞋2021年越南製造占比攀升達51%；中國製造占比則為21%，較2006年下降14個百分點。

中國財經傳媒「第一財經」報導，2010年以前中國是耐吉鞋類產品最大製造國，現則由越南取代；阿迪達斯（Adidas）亦由中國製造轉為越南製造，其有4成鞋類製品是由越南代工廠生產。

印尼在2020年超過中國，成為耐吉鞋類製品第二大製造國，這起因於中國製造占比下降，過去15年間，印尼生產占比多在21%到26%間波動。

文章表示，越南稅收優惠政策和廉價勞動力吸引製鞋產業。

對於耐吉從中國製造為主轉為以越南製造為重心，是否代表中國製鞋產業升級或在競爭中衰退，上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄接受「第一財經」訪問表示，國內產業經過初期發展，現在需要升級，部分產能移出對中國本土運動鞋產業沒有影響，而且國內產能足以滿足本土市場和出口需求。

其他業界人士則有不同看法，直指耐吉等國際運動品牌產業線外移對中國製造業仍有負面影響。

報導引述思其晟公司執行長伍岱麒表示，耐吉鞋類製品產線逐漸退出中國，意味著中國將失去大量的就業機會、巨額稅收和良性競爭環境，且喪失了提高國內鞋類製造水平和培養相關熟練技術人才等潛在機會。

中國全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇受訪時也作出同樣評論。

他認為，製鞋代工廠遷移到越南，對中國來說有很大的負面效應，「國內的鞋類製造業也將失去通過與全球頂級企業競爭，來進一步提高自身的技術、營銷、管理等各個層面的機會」。

越南 印尼 就業

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