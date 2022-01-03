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法國擬立法要求疫苗接種證明 數十議員遭死亡威脅

中央社／巴黎3日電
法國國會擬通過一項要求人民出示COVID-19疫苗接種證明才能進入餐廳、電影院或搭火車的新法案。新華社
法國國會擬通過一項要求人民出示COVID-19疫苗接種證明才能進入餐廳、電影院或搭火車的新法案。新華社

法國國會擬通過一項要求人民出示COVID-19疫苗接種證明才能進入餐廳、電影院或搭火車的新法案，有數十名政治人物收到反對者的死亡威脅，但執政黨籍國會議員今天聲稱不會退卻。

路透報導，法國目前允許民眾出示COVID-19疫苗接種證明或病毒採檢陰性證明，但這項新法案將不再允許民眾二擇一；好幾個政黨都支持這項法案，國民議會（Assemblee nationale）幾乎篤定可在今天稍晚或明早的表決中通過。

但今天在國會劍拔弩張的辯論，凸顯出政府和反對派所形容的人民普遍對疫情和防疫措施感到倦怠的現象。

新法案打算加強防疫限制措施，激怒了反對疫苗的群眾，部分國會議員宣稱為此受到財產遭破壞和暴力威脅等攻擊。

執政黨「共和前進」（LREM）黨籍國會議員布勞恩-皮維（Yael Braun-Pivet）提及各黨各派政治人物都曾收到死亡威脅，她表示：「我們不會屈服，處於危急關頭的是我們的民主。」

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）嚴斥那些反對疫苗的人「自私自利」，他說：「這項法案目的並非約束自由…而是拯救生命。」

一名執政黨籍國會議員的車庫上週遭人縱火，一旁牆上還有疑似反疫苗示威者的塗鴉。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，在發生「共和前進」黨籍國會議員貝索巴洛（Barbara Bessot Ballot）等多名議員公開遭死亡威脅的事件後，警方將加強保護他們。

貝索巴洛說，有52名國會議員收到威脅要殺害他們的訊息，那些訊息指稱這些議員「侵害我們的自由」；貝索巴洛在推特（Twitter）上表示：「不能容許這些死亡威脅，必須嚴懲。」

路透指出，法國一向比許多鄰國對疫苗抱持更懷疑態度，但法國的COVID-19疫苗覆蓋率是歐盟最高的國家之一，12歲以上人口近90%都已接種。

數月來，法國人須出示疫苗接種證明或病毒採檢陰性證明才得以進入許多公共場所。但隨著Delta和Omicron變異株造成的病例激增，法國政府決定不再接受病毒陰性採檢證明。

法國政府希望疫苗通行證相關法案在參議院和國民議會通過後，於本月中旬開始生效。

今天的國會辯論可能會持續到深夜，強硬左派國會議員梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）說，新法案將允許警方以外的人也能檢查身分證明，恐製造出一個「極權、專制社會」。

去年夏天，法國開始實施健康通行證措施時，就有大批群眾集會反對，但隨著人民愈來愈接受疫苗，上週末的抗議人數已經減少。

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