我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果特斯拉助陣 道指史指締新猷

紐約州單日病歿數近一年來首次破百 亞當斯：公校不關

印度德里染疫人數激增 可能封城對抗Omicron

中央社德里3日專電
印度青少年在新德里的一所政府學校排隊接種新冠疫苗。美聯社
印度青少年在新德里的一所政府學校排隊接種新冠疫苗。美聯社

印度德里首都轄區最近兩天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例急劇增加，其中逾8成被驗出感染Omicron變異病毒株；若情況繼續惡化，德里將會封城

德里衛生局長詹恩（Satyendar Jain）今天在記者會上說，德里過去兩天新增的COVID-19病例當中，有84%屬於Omicron。

根據德里衛生局數據，德里昨天通報3194例COVID-19病例，陽性率4.59%；前天為2716例，陽性率為3.64%；這兩天各有一名病例死亡。

詹恩說，根據初步統計，德里今天的COVID-19通報病例已突破4000例，如果數字經確認，將是近8個月來新高。

但他補充，雖然病例急劇增加，只有202人住院，病床位依然充足。

德里已因Omicron肆虐而於上月28日發布「黃色警戒」，關閉學校、電影院，限制商業場所人數。依據德里災害管理署的COVID-19分級反應行動計畫，若陽性率連續兩天超過5%，即可發布「紅色警戒」。

分級反應行動計畫下的警戒分為4級：黃色、琥珀、橘色和紅色，以紅色為最高。紅色警戒相當於封城，全面禁止非必要移動、非民生相關商業場所不得營業，學校、民間及政府部門停止辦公。

有台商觀察到，印度的防疫措施很完善，但多半沒有嚴格落實，市集、商場等處仍然可見嚴重群聚情況；以查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）為例，即使已有宵禁，1月1日仍然發生神廟跨年踩踏事件，導致12人死亡。

另方面為對拉疫情，印度政府今天開始為15歲至18歲的青少年及學生注射國產Covaxin疫苗。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上月26日宣布開放青少年注射疫苗，截至昨天傍晚，已有60萬名印度青少年上網登記。

印度 Omicron 封城

上一則

巴黎病床COVID患者占半數 非緊急手術全喊停

延伸閱讀

凱瑟研究報告：健康差、年長者 突破性感染住院風險高

凱瑟研究報告：健康差、年長者 突破性感染住院風險高
澳洲總理：告別封城歲月 確診數上升也不回頭

澳洲總理：告別封城歲月 確診數上升也不回頭
西安封城女月經到沒衛生棉 哭問「要血流成河嗎？」

西安封城女月經到沒衛生棉 哭問「要血流成河嗎？」
印度郵輪爆66人染疫 全船乘客禁止登岸

印度郵輪爆66人染疫 全船乘客禁止登岸

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部
奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標
台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得