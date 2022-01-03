我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果特斯拉助陣 道指史指締新猷

紐約州單日病歿數近一年來首次破百 亞當斯：公校不關

澳洲總理：告別封城歲月 確診數上升也不回頭

中央社雪梨3日專電
澳洲總理莫里森。(美聯社)
澳洲總理莫里森。(美聯社)

澳洲每天新增確診人數超過3萬例；但澳洲總理莫里森表示，即使全國新增確診人數攀升，澳洲將不會恢復封城的日子。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）網站今天報導，莫里森（Scott Morrison）表示，雖然隨著Omicron入侵導致澳洲新增確診人數攀升，但由於Omicron是不一樣的變異株種類，故「數字」並非政府關注的重點。

莫里森認為，澳洲政府要以全新的應變方式對付Omicron；他形容，像是開車要隨時「換檔」一樣。

莫里森強調，封城的日子已經結束了，澳洲將要往前走，不會走回頭路。

莫里森指出，現時最重要的是醫療體系要如何應付當前的衝擊；所以澳洲所實施的規範必須要合理，要讓民眾重返工作崗位。

澳洲政府於去年12月30日修改COVID-19「密切接觸者」的定義；按照最新規定，任何人與確診患者於同一間及同一空間中共處長達4小時，才算是「密切接觸者」。對此，莫里森表示政府的用意，是要讓更多的醫護人員重返工作崗位。

莫里森預告，澳洲政府將會在本週進一步修改有關規定，以便有更多醫護人員可以調度。他指出，自從踏入夏季以來（澳洲位於南半球，目前是夏季），澳洲的醫護人員一直辛勤地工作，他們需要休息和放假；所以澳洲政府致力與私立醫院協調，設法填補公立醫療機構人手短缺的問題。

對於COVID-19病患住院人數增加的問題；莫里森解釋，有些民眾是因其他疾病住院；後來他們染COVID-19，於是就被納入染疫住院的數據當中；這些人不是因為染疫而住院的。他坦承，相關統計定義是有需要改進的。

據澳洲衛生部公布最新數字，截至2日晚上9時，澳洲24小時內一共有3萬2354個新增確診病例；全國目前有148名COVID-19病患於加護病房診治，其中51人需要使用呼吸器。

澳洲 Omicron 封城

上一則

伊朗籲「審判川普」否則報復 為狙殺蘇雷曼尼付代價

下一則

巴黎病床COVID患者占半數 非緊急手術全喊停

延伸閱讀

聖誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量

聖誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量
澳洲外交抵制 中：冬奧成功是取決運動員 非政客作秀

澳洲外交抵制 中：冬奧成功是取決運動員 非政客作秀
加入美國抵制行列 澳洲宣布「不派員出席北京冬奧」

加入美國抵制行列 澳洲宣布「不派員出席北京冬奧」
對抗網路暴力 澳洲擬立法要社群媒體協助「揪酸民」

對抗網路暴力 澳洲擬立法要社群媒體協助「揪酸民」

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部
奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標
台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得