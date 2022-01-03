澳洲總理：告別封城歲月 確診數上升也不回頭

澳洲總理莫里森。(美聯社)

澳洲 每天新增確診人數超過3萬例；但澳洲總理莫里森表示，即使全國新增確診人數攀升，澳洲將不會恢復封城 的日子。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）網站今天報導，莫里森（Scott Morrison）表示，雖然隨著Omicron 入侵導致澳洲新增確診人數攀升，但由於Omicron是不一樣的變異株種類，故「數字」並非政府關注的重點。

莫里森認為，澳洲政府要以全新的應變方式對付Omicron；他形容，像是開車要隨時「換檔」一樣。

莫里森強調，封城的日子已經結束了，澳洲將要往前走，不會走回頭路。

莫里森指出，現時最重要的是醫療體系要如何應付當前的衝擊；所以澳洲所實施的規範必須要合理，要讓民眾重返工作崗位。

澳洲政府於去年12月30日修改COVID-19「密切接觸者」的定義；按照最新規定，任何人與確診患者於同一間及同一空間中共處長達4小時，才算是「密切接觸者」。對此，莫里森表示政府的用意，是要讓更多的醫護人員重返工作崗位。

莫里森預告，澳洲政府將會在本週進一步修改有關規定，以便有更多醫護人員可以調度。他指出，自從踏入夏季以來（澳洲位於南半球，目前是夏季），澳洲的醫護人員一直辛勤地工作，他們需要休息和放假；所以澳洲政府致力與私立醫院協調，設法填補公立醫療機構人手短缺的問題。

對於COVID-19病患住院人數增加的問題；莫里森解釋，有些民眾是因其他疾病住院；後來他們染COVID-19，於是就被納入染疫住院的數據當中；這些人不是因為染疫而住院的。他坦承，相關統計定義是有需要改進的。

據澳洲衛生部公布最新數字，截至2日晚上9時，澳洲24小時內一共有3萬2354個新增確診病例；全國目前有148名COVID-19病患於加護病房診治，其中51人需要使用呼吸器。