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土耳其通膨36%創19年新高 糧食飆漲43.8%

中央社安卡拉3日專電
土耳其物價經歷數波飆漲，糧食價格更飆漲43.8%。圖為當地一名魚販。(美聯社)
土耳其物價經歷數波飆漲，糧食價格更飆漲43.8%。圖為當地一名魚販。(美聯社)

土耳其物價經歷數波飆漲，民眾購買力不斷遭到侵蝕。官方數據顯示，去年12月通貨膨脹率高達36.08%，創自2002年9月以來新高；其中糧食價格更飆漲43.8%。

土耳其統計局（TurkStat）今天公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為36.08%，月增率為13.58%，2021年CPI平均增幅為19.60% 。構成CPI的主要項目群中，「交通」、「糧食與非酒精飲料」去年12月分別年增53.66%、43.8%，漲幅最高。

儘管通膨飆升，在總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）施壓下，央行自去年9月起累計調降基準利率5個百分點，導致里拉匯價崩跌，推升進口品、燃料價格走升，進一步造成數波百物皆漲，使得這個擁有近8400萬人口的國家民眾購買力大幅下滑。

許多民眾搶購外幣和黃金避險保值，導致里拉進一步走貶。厄多安上月20日宣布了包括國家補償里拉存款匯損在內的一系列措施，里拉兌美元匯價才從1美元兌18.3633里拉歷史低價止貶挺升，但是後來再度貶值，只是幅度沒有之前那麼深。里拉兌美元匯價去年貶值44%。

自詡「利率敵人」的厄多安向來抱持「高利率引發高通膨」非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和各國央行持相反看法。他過去曾因認為巿場借貸成本過高而多次訓斥央行，並有21個月內撤換3位央行總裁的紀錄。

厄多安支持以低利率為基調的「新經濟模式」作為長期性經濟問題的解方，強調低借貸成本可刺激成長、推升就業，且里拉貶值有助於提升出口競爭力。他對經濟學家「立刻放棄非理性經濟實驗」呼聲置之不理，強調持之以恆必可在「經濟獨力」奮戰中致勝。

與此同時，一群學者成立獨立的「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group或ENAG）今天也公布學界版本的去年12月ENAG-CPI（E-CPI）年增率為82.81%、月增率為19.35%。

央行 利率 通貨膨脹

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