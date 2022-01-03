Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

上周發布的丹麥研究顯示，與上一個COVID-19主流變異株Delta相較，Omicron更能避開接種疫苗者的免疫系統，這項發現也有助解釋Omicron傳播迅速的原因。（路透）

上周發布的丹麥研究顯示，與上一個COVID-19主流變異株Delta相較，Omicron 更能避開接種疫苗 者的免疫系統，這項發現也有助解釋Omicron傳播迅速的原因。

自去年11月，擁有眾多突變的Omicron變異株被發現以來，科學家一直競相研究，這種變異株是否較易引發輕症，以及為什麼它似乎比先前占據主導地位的Delta變異株 更有傳染性。

路透社報導，病毒之所以擁有高傳染力，可能原因包括其在空氣中停留的時間、鎖定細胞的能力，或是閃避人體免疫系統的能力。

這項去年12月中進行、針對近1.2萬個丹麥家庭的研究發現，在已接種COVID-19疫苗的丹麥民眾身上，Omicron的傳染力是Delta變異株的2.7至3.7倍。

該項由哥本哈根大學（University of Copenhagen）、丹麥統計局（Statistics Denmark）和丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）所做的研究顯示，Omicron通常傳播速度更快，是因為它更擅於躲避源自疫苗的免疫力。

研究人員表示，「我們的發現證實，Omicron之所以快速傳播，主要可歸咎於其躲避免疫系統的能力，而非基本傳播率增加所導致。」

研究還發現，與未接種疫苗者相較，接種追加劑者傳播COVID-19病毒的機會較低，即使是Omicron變異株也一樣。

丹麥國家血清研究所首席流行病學家葛羅夫克勞瑟（Tyra Grove Krause）今天也表示，雖然Omicron變異株的傳染力較強，但確實似乎較少引發重症。

她說，「儘管Omicron變異株仍將足以對我們的醫療體系構成壓力，所有跡象都顯示，它的毒性比Delta變異株更輕微。」她還補充，感染Omicron住院的風險僅有Delta的一半。

葛羅夫克勞瑟還說，「這可能將讓我們脫離這場大流行病，這可能是最後一波冠狀病毒疫情。」