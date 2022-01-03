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英安德魯王子遭控性侵 關鍵證物將曝光

英安德魯王子遭控性侵 關鍵證物將曝光

中央社紐約3日綜合外電報導
英國安德魯王子。美聯社
英國安德魯王子。美聯社

已故美國金融家艾普斯坦與指控英國安德魯王子性侵的吉佛瑞於2009年簽訂和解協議，協議內容將於今天公開，這份文件也將成為安德魯王子遭控性侵一案的證物。

現年38歲的美國女子吉佛瑞（Virginia Giuffre）先前在曼哈頓聯邦地方法院提起民事訴訟，稱逾20年前，安德魯王子在她未滿18歲時，在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）同夥、英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦住宅內性侵她。

她還指控安德魯也曾在艾普斯坦的兩處房產對她性侵。

61歲的安德魯堅決否認吉佛瑞的指控，並採取法律行動因應。安德魯批評吉佛瑞對艾普斯坦和他提出指控，都是為了錢。

安德魯王子辯稱，吉佛瑞與艾普斯坦達成的保密協議已經使他免除責任。他的律師說，艾普斯坦打算利用這份協議來保護吉佛瑞可能指控的任何人，當中包括「王室」。

吉佛瑞對安德魯王子提起的民事訴訟目前仍處於早期階段。美國地方法官卡普蘭（Lewis Kaplan）曾表示，如果雙方未達成和解，審判可能在2022年9月至12月間展開。

法院4日上午將就安德魯王子的撤案動議舉行聽證會。

安德魯於2019年11月宣布放棄許多王室職務，稱他與艾普斯坦的關係已經「對家族的工作造成干擾。」

去年底，麥斯威爾因涉及在男友艾普斯坦生前協助他性侵未成年少女，被美國陪審團判定有罪。60歲的麥斯威爾被控於1994年至2004年期間，誘引並推介4名未成年少女給艾普斯坦，但此案與吉佛瑞案無關。

艾普斯坦2019年8月10日在曼哈頓獄中候審時自殺，當時66歲。

艾普斯坦 性侵 曼哈頓

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