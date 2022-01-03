我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA授權12歲以上兒童可打輝瑞補強針

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河

中央社喀布爾2日綜合外電報導
阿富汗情報機關2日宣布，一組情治幹員將查獲的3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。（取自twitter.com/GDI1415）
阿富汗情報機關2日宣布，一組情治幹員將查獲的3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。（取自twitter.com/GDI1415）

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）新政府打擊酒類銷售之際，阿國情報機關今天宣布，一組情治幹員將查獲的大約3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。

阿富汗情報總局（GDI）今天在推特（Twitter）發布的影片畫面顯示，情報人員將喀布爾突擊行動中查扣的數桶儲酒倒入運河中。一名宗教學者在影片中說：「穆斯林必須嚴格戒禁製造和販售酒類。」

法新社報導，目前不清楚神學士當局是何時發動突擊或這批酒是在何時被銷毀。不過，情報機關發表的聲明說，他們在這波行動中逮捕3名酒商。

阿富汗即便在過去親西方的政權統治下，也不允許販賣和飲用酒類；而以奉行伊斯蘭基本教義聞名的神學士政府取締酒精的嚴格程度，更是有過之而無不及。

自從神學士2021年8月15日重掌阿富汗政權以來，在全國各地展開突擊行動的頻率增加，打擊毒品也是目標之一。

神學士政府的「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）也已頒布幾項限制婦女權利的指導方針。

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

梅根死對頭反擊 被她告上法庭的八卦報稱她人氣負分

下一則

伊朗將領遇刺2周年 美軍遭襲、以色列媒體被駭

延伸閱讀

美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

神學士禁女性單獨長途旅行 人權觀察：淪為囚犯

神學士禁女性單獨長途旅行 人權觀察：淪為囚犯
神學士大排長龍辦護照 自殺炸彈客硬闖遭擊斃

神學士大排長龍辦護照 自殺炸彈客硬闖遭擊斃
神學士頒「女權法令」 禁強逼女子出嫁 隻字未提受教權

神學士頒「女權法令」 禁強逼女子出嫁 隻字未提受教權

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部
奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標
紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡