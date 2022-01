神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河

阿富汗情報機關2日宣布,一組情治幹員將查獲的3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。(取自twitter.com/GDI1415)

在阿富汗神學士 (Taliban,又譯塔利班)新政府打擊酒類銷售之際,阿國情報機關今天宣布,一組情治幹員將查獲的大約3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾 一條運河中。

阿富汗情報總局(GDI)今天在推特(Twitter)發布的影片畫面顯示,情報人員將喀布爾突擊行動中查扣的數桶儲酒倒入運河中。一名宗教學者在影片中說:「穆斯林必須嚴格戒禁製造和販售酒類。」

法新社報導,目前不清楚神學士當局是何時發動突擊或這批酒是在何時被銷毀。不過,情報機關發表的聲明說,他們在這波行動中逮捕3名酒商。

阿富汗即便在過去親西方的政權統治下,也不允許販賣和飲用酒類;而以奉行伊斯蘭基本教義聞名的神學士政府取締酒精的嚴格程度,更是有過之而無不及。

自從神學士2021年8月15日重掌阿富汗政權以來,在全國各地展開突擊行動的頻率增加,打擊毒品也是目標之一。

神學士政府的「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)也已頒布幾項限制婦女權利的指導方針。