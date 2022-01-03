我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

助證明人類源自非洲 古人類學家李奇77歲逝世

中央社／奈洛比2日綜合報導
肯亞保育人士兼化石獵人李奇與世長辭，享壽77歲。（美聯社）
肯亞保育人士兼化石獵人李奇與世長辭，享壽77歲。（美聯社）

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）說，享譽全球的肯亞保育人士兼化石獵人李奇（Richard Leakey）今天與世長辭，享壽77歲。李奇在古人類學上的開創性發現，協助證明人類源自非洲。

甘耶達今晚在聲明中表示：「我今天下午接獲李奇博士撒手人寰這項令人悲痛的消息。」

李奇出生於1944年12月19日，父母是路易斯．李奇（Louis Leakey）與瑪麗．李奇（Mary Leakey），兩人都是知名古生物學家。頭頂著光環的李奇決定追隨雙親腳步，矢志成為一名古人類學家，竭盡心力研究人類化石紀錄。

未接受過正式考古培訓的李奇在23歲那年獲得美國國家地理學會（National Geographic Society）研究資助，在肯亞北部土卡納湖（Lake Turkana）岸邊進行考古挖掘。

1970年代，以李奇為首的考古團隊在1972年發現190萬年前的巧人（Homo habilis）頭骨，1975年又發現160萬年前的直立人（Homo erectus）頭骨，重新校準了外界對人類演化的科學理解。

李奇與巧人模型合影的照片曾登上「時代雜誌」（Time）封面，標題是「人類如何成為人類」。1981年憑著英國廣播公司（BBC）節目「人類的故事」（The Making of Mankind，暫譯），讓他的聲名進一步遠播。

李奇1984年在一次挖掘中有了驚人發現，他挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石，名為「圖爾卡納男孩」（Turkana Boy），是他一生最著名的化石發現。

除了從事古人類學研究，李奇也致力保護環境與野生動物。隨著市場對象牙無止盡的需求，獵殺非洲大象的 行徑在1980年代後期達到高潮，李奇成了反對當時全球象牙合法交易的主要人士之一。

肯亞已故前總統莫伊（Daniel Arap Moi）1989年任命李奇領導後來被命名為肯亞野生動物管理局（KWS）的國家級機構。

那一年，他率人點火焚燒12公噸象牙，透過這項壯觀的宣傳噱頭，告訴世人象牙一旦從大象身上移除，就沒了任何價值。他在落實格殺武裝盜獵者的命令時，也能不帶歉意地保持信心和冷靜。

1993年，李奇在小飛機失事中幸運逃過死劫，但失去了雙腿。

2015年，大象盜獵危機再度席捲非洲，甘耶達要求李奇再次掌管肯亞野生動物管理局，這次他擔任董事會主席，任期3年。

儘管患有皮膚癌、腎臟和肝臟疾病，這位傳奇古人類學者在70多歲時依然精力充沛，說起話來輕聲細語的他頑強地拒絕向病魔屈服。

李奇創立的保育團體Wildlife Direct負責人在推特寫道：「李奇是非常好的朋友，也是真正忠誠的肯亞人。願他安息。」

英國 推特

上一則

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

延伸閱讀

褐石女人（五）

褐石女人（五）
從語言學試解心經

從語言學試解心經
「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭

「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭
Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁

Omicron已成流行 非洲旅客入境美國將解禁

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27

超人氣

更多 >
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結