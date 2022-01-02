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婆媳大戰開打？英皇室迷直呼讓凱特當王后 不要卡蜜拉

記者蘇詠智／即時報導
凱特（中）是英國未來王后，可是婆婆卡蜜拉（右）可能搶先戴上后冠。（路透資料照片）
凱特（中）是英國未來王后，可是婆婆卡蜜拉（右）可能搶先戴上后冠。（路透資料照片）

2022年才展開，備受各方關注的英國皇室又充滿暗潮洶湧的氣氛，除了已經在美國扎根又不時隔海放砲的哈利王子與妻子梅根，持續是皇室人員頭痛根源外，伊莉莎白二世女王頒發嘉德勳章給媳婦卡蜜拉，更是外界議論紛紛的舉動，因為這就讓她成了極為尊貴的騎士團皇室成員之一，除女王和其子女外，只有卡蜜拉另一半查爾斯的長子威廉取得這身分，威廉之妻凱特都沒有，令人高度懷疑這是為日後查爾斯登基繼位、卡蜜拉順理成章成為英國王后在預先鋪路，讓凱特的粉絲直呼不可。

卡蜜拉與凱特這對婆媳，給英國民眾截然不同的觀感，凱特向來被視為「皇室好媳婦」、「英倫玫瑰」，而卡蜜拉則是「破壞黛安娜王妃婚姻的狐狸精」 ，由於有太多人不樂意見到她有美滿的結果，她在嫁給查爾斯時還被要求接受日後查爾斯成為國王，她只能被稱為「伴妃」，永遠不能當王后，許多民眾心目中英國王后本該是黛安娜，絕對不該由讓黛安娜婚變的罪魁禍首卡蜜拉搶走這個榮銜，甚至因為討厭卡蜜拉的人太多，一度出現「威廉取代父親登基」的呼聲。

近年來卡蜜拉看似逐漸被英國民眾接受，至少目前英國皇室中，哈利與梅根、捲入性醜聞的查爾斯之弟安德魯王子，都比卡蜜拉更被多數皇室迷厭惡，哪知道在女王頒發勳章之後，凱特迷仍然在網上稱她才最該成為新的英國王后，說她看起來像是個好人，暗諷卡蜜拉眾所皆知的惡女形象。另方面，也有人挺查爾斯和卡蜜拉先登上國王、王后之位，接著才輪到威廉和凱特。

向來最愛煽風點火的八卦刊物，可逮到良機，之前他們就在猛炒卡蜜拉與凱特婆媳為搶先登上后座、私下明爭暗鬥，或是說卡蜜拉就像當年鬥走黛安娜一樣，把目標對準凱特，有如肥皂劇裡的心機惡婆婆，儘管查爾斯被她弄得服服貼貼、一定會為她設法掃除一切封后的障礙，要是威廉半路殺出，就得看著后冠落入凱特手中。固然根據英國律法，威廉不能跳過查爾斯先登基，但外界言之鑿鑿，難免彼此心中都留下芥蒂，凱特想與卡蜜拉相安無事，可得運用更多智慧。

相較之下，卡蜜拉可能要慶幸留在英國的未來王后是凱特而不是之前才被稱是「皇室最聰明成員」的梅根，梅根勇於爭取自己要的，又有在好萊塢打滾過的謀略，絕對比凱特更難對付。但梅根與哈利落腳美國已久，王位之爭他們早就沒有參戰的資格，最多只能公開批評皇室運作的不合理消氣，造成不了真正的影響，而查爾斯也在2021年生活回顧短片中，完全將哈利、梅根撇除，看來彼此的冷淡關係，一點也沒好轉。

伊莉莎白二世女王（左起）對於查爾斯、卡蜜拉與威廉、凱特的接班規劃，深受各方關注。...
伊莉莎白二世女王（左起）對於查爾斯、卡蜜拉與威廉、凱特的接班規劃，深受各方關注。（路透資料照片）
哈利與梅根幾乎可算是英國王位繼承之戰的局外人。（路透資料照片）
哈利與梅根幾乎可算是英國王位繼承之戰的局外人。（路透資料照片）

凱特 英國 威廉

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