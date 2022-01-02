金氏紀錄認證全球最長高齡 田中加子今迎119歲生日
獲金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認定為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，今天迎接119歲生日，離她所訂下的「健康地活到120歲」目標只剩一年。
日本共同社報導，田中明治36年（公元1903年）1月2日出生於福岡縣舊和白村（現福岡市），一路從明治時代到令和時代已經歷5個時代。
田中在9名兄弟姊妹中排行第7，19歲結婚，現居福岡市內一所老人中心，並於2019年獲金氏世界紀錄認證。她喜歡吃巧克力跟喝碳酸飲料，平常也喜歡解數學計算題，目標是「健康地活到120歲」。
田中除了獲金氏世界紀錄認定為全球不分男女最長壽者外，也是日本目前確認的國內歷代最高齡長者。
【大快挙】119歳到達🎉— 田中カ子 (@tanakakane0102) January 1, 2022
無事に119歳を迎えることができました！
サラ・ナウスさん以来22年ぶりの119歳到達です🎊
最新のカ子さんの写真です📸
12月に親戚が会いに行った時のものです。
たくさんの方々に支えられてここまでくることが出来ました🙌
これからも楽しく明るく元気に過ごしてほしいです😊 pic.twitter.com/K38jXDTIQ3
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