金氏紀錄認證全球最長高齡 田中加子今迎119歲生日

獲金氏世界紀錄認定為全球最高齡、現居日本福岡市的田中加子，今天迎接119歲生日。(擷自田中加子推特)

獲金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認定為全球最高齡、現居日本 福岡市的田中加子，今天迎接119歲生日，離她所訂下的「健康地活到120歲」目標只剩一年。

日本共同社報導，田中明治36年（公元1903年）1月2日出生於福岡縣舊和白村（現福岡市），一路從明治時代到令和時代已經歷5個時代。

田中在9名兄弟姊妹中排行第7，19歲結婚，現居福岡市內一所老人中心 ，並於2019年獲金氏世界紀錄認證。她喜歡吃巧克力跟喝碳酸飲料，平常也喜歡解數學計算題，目標是「健康地活到120歲」。

田中除了獲金氏世界紀錄認定為全球不分男女最長壽者外，也是日本目前確認的國內歷代最高齡長者。