我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展望2022／供應鏈危機未緩解 缺工、缺貨普遍

展望2022／新冠疫情不會消失 或轉為地方流行病

德國最後6座核電廠關閉3座 朝全面廢核邁進

中央社柏林1日綜合外電報導
德國剩餘6座核能電廠中的3座，已在2021年最後一天關閉。(美聯社)
德國剩餘6座核能電廠中的3座，已在2021年最後一天關閉。(美聯社)

德國剩餘6座核能電廠中的3座，已在2021年最後一天關閉，朝全面廢除核電以轉向再生能源又邁進了一步。

路透社報導，自從2011年日本311強震造成福島核電廠反應爐熔毀、成為1986年車諾比（Chernobyl）事件以來全球最嚴重核災後，德國政府便決定加速廢除核電。

關閉的3座核電廠分別位在德國的布洛克多夫（Brokdorf）、格羅恩德（Grohnde）和貢德雷明根（Gundremmingen），都已運轉35年。

其中負責營運布洛克多夫核電廠和格羅恩德核電廠的意昂集團（E.ON）子公司Preussen Elektra今天發表聲明說，這兩座核電廠已在昨天接近午夜關閉。貢德雷明根C核電廠的營運商萊茵集團（RWE）也表示，這座電廠也在昨天傍晚停止發電。

德國最後剩餘的3座核電廠——伊薩2號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim II），則預定在2022年底關閉。

初步數據顯示，德國最後6座核電廠占2021年總發電量12%左右，再生能源占近41%，煤炭發電較28%略低，天然氣發電則約占15%。

德國 天然氣 日本

上一則

巴黎六大博物館空前聯展 紀念聖羅蘭推出作品60周年

延伸閱讀

反貿易禁令 西門子總裁籲德外長「別對抗、要尊重中國」

反貿易禁令 西門子總裁籲德外長「別對抗、要尊重中國」
德國第2年禁售煙火 民眾越境去波蘭 排3小時搶購

德國第2年禁售煙火 民眾越境去波蘭 排3小時搶購
德國政府發言人：外交及內政部長不出席北京冬奧

德國政府發言人：外交及內政部長不出席北京冬奧
BNT繳稅11億德國城市大補

BNT繳稅11億德國城市大補

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24

超人氣

更多 >
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？
「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭

「來見見我的好友！」熊媽媽帶2寶來跟人類朋友拜碼頭
中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難

中國未履約增加對美採買 美施報復？拜登擔心後果陷兩難