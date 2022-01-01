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印度發生神廟跨年踩踏事件 至少12死20傷

中央社／新德里1日專電
印度查摩與克什米爾格德拉的毗濕諾女神廟1日發生踩踏事件。圖為警方在將死者棺材抬上車。(美聯社)
印度查摩與克什米爾格德拉的毗濕諾女神廟1日發生踩踏事件。圖為警方在將死者棺材抬上車。(美聯社)

印度西北部一座著名神廟發生跨年迎新憾事，湧入大批人潮的廟裏發生踩踏事件，導致至少12名信徒喪生、20人受傷。

事件發生在查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）格德拉（Katra）的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）。

當地警方向電視台表示，大批民眾昨晚湧入廟裏跨年祈福，今天清晨2時45分左右，有信徒在聖殿外發生爭執，進而引發推擠，最後釀成踩踏事件。不過，有記者在推特上，公開有關踩踏事件的影音畫面。

初步調查顯示，至少有12人不幸死亡、20人受傷。警方暫未公布踩踏事件其他細節，包括當時廟裏有多少人、以及爭吵原因；神廟目前已暫停開放。

事實上，印度許多省分已因Omicron變異株疫情而實施宵禁，以避免群聚，包括查摩與克什米爾在內。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已在推特上對事件表示哀悼，並宣布為每名死者家屬發給慰問金20萬盧比（約2687美元）、傷者每人5萬盧比；當地地方政府也宣布為死者提供100萬盧比、傷者則為20萬盧比的慰問金。

毗濕諾女神廟座落於當地一座山上，海拔約1585公尺，可搭有電動車和纜車前往，每年約吸引100萬人前往朝聖。

印度 推特 宵禁

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