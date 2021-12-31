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新加坡濱海灣燈光投影秀 告別2021

中央社 新加坡1日專電
受疫情影響，新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消，但這次依舊有色彩繽紛的燈光秀陪民眾跨年。中央社
受疫情影響，新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消，但這次依舊有色彩繽紛的燈光秀陪民眾跨年。中央社

疫情影響，新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消，但這次依舊有色彩繽紛的燈光秀、投影秀點亮獅城夜空，陪民眾跨年。同時，全島也有多個社區施放小型煙火秀，迎接2022年。

濱海灣跨年煙火秀向來是新加坡最夯的跨年活動，總是吸引大批人潮聚集觀賞，在絢麗煙火中迎來新年，不過，受到新冠疫情影響，這項大型跨年煙火秀已連續2年被取消。

少了著名的煙火秀，這次跨年同樣有燈光秀點亮濱海灣夜空，還有展示當地學生藝術創作的投影秀。

儘管天公不作美，跨年當天下了一整天的雨，但當晚依舊吸引不少人潮聚集濱海灣附近觀賞燈光秀及投影秀；每個場次間隔15分鐘，最後一個場次於跨年夜11時45分登場，為2021年劃下句點。

做為濱海灣跨年活動的一部分，2021年12月每天晚上在濱海灣中央岬都可看到「閃耀新光」（Shine a Light）燈光秀，投射60道光線照亮獅城夜空，象徵民眾相互扶持、度過疫情的力量。

投影秀是新加坡濱海灣跨年活動之一，以富麗敦飯店等濱海灣附近的地標建築外牆成為畫布...
投影秀是新加坡濱海灣跨年活動之一，以富麗敦飯店等濱海灣附近的地標建築外牆成為畫布，展現學生藝術創作，訴說民眾向他人伸出援手的暖心故事。中央社

另一項主要跨年活動則是「共創美好未來」（Share the Moment）投影秀，長度為5分鐘。藝術科學博物館、富麗敦飯店、魚尾獅等濱海灣附近的地標建築外牆成為畫布，展示15件當地學生創作的藝術作品，訴說民眾在艱困時期團結、向他人伸出援手的暖心故事。

雖然濱海灣煙火取消，但跨年夜當晚在新加坡全島10個不同社區仍有小型煙火秀，民眾在家附近就可觀賞。

碧山地鐵站附近的空地是其中一個施放地點，隨著新年腳步越來越接近，雨漸漸停了，人潮也越來越多，現場工作人員不時提醒大家保持社交距離，以策安全。

午夜12時一到，煙火隨即點亮夜空，璀璨繽紛的色彩及圖案變化讓在場民眾驚呼連連，最後在彼此互道「新年快樂」的祝福聲中，迎來2022年。

新加坡 疫情 地鐵站

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