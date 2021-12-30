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反對禁止中國強迫勞動產品 西門子總裁 和政府唱反調

中央社／柏林31日專電
歐洲聯盟禁止進口使用強迫勞動生產的產品，德商西門子總裁博樂仁反對實施禁令，警告對中國採用對抗式的外交無法解決問題。（Getty Images）
歐洲聯盟禁止進口使用強迫勞動生產的產品，德商西門子總裁博樂仁反對實施禁令，警告對中國採用對抗式的外交無法解決問題。（Getty Images）

德國新任外長貝爾伯克主張對中國強硬，支持歐洲聯盟（EU）禁止進口使用強迫勞動生產的產品，不過德商西門子總裁博樂仁反對實施禁令，警告對中國採用對抗式的外交無法解決問題。

德國工業巨擘西門子（Siemens）總裁博樂仁（Roland Busch）接受今天出刊的南德日報（Süddeutsche Zeitung）專訪時表示，中國理所當然是一個十分有自信的國家，過去20年讓10億人脫離貧困，建立真正的中產階級，這是了不起的成就。

博樂仁說，中國當然會犯錯，不過對抗式的外交無法解決問題；如果禁令真的實施，歐洲不能再進口中國生產的太陽能板，能源轉型將無法繼續推動。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中國人權問題態度向來強硬，12月初接任外長前才表示，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的產品。

她29日接受德新社（DPA）訪問時再次呼籲歐盟禁止進口在強迫勞動情況下生產的產品，並認為禁令對歐盟和外國企業同樣適用。

新疆維吾爾少數民族強迫勞動的問題，近來受到歐美各國高度重視。今年3月，歐洲議會建議歐盟禁止進口用強迫勞動方式生產的產品，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也支持推動這項禁令。

上周美國總統拜登（Joe Biden）簽署維吾爾法案，未來將全面限制新疆產品的進口，除非獲美方認證不涉及強迫勞動。

歐盟 新疆 德國

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