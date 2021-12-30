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印度擬立法提高婚齡 激起民眾趕婚潮

中央社新德里30日專電
圖為一場印度婚禮。 示意圖。(Getty Images)
圖為一場印度婚禮。 示意圖。(Getty Images)

印度時報」（The Times of India）今天報導，印度中部城市海德拉巴（Hyderabad）爆發結婚潮，許多年輕女子趕在政府提高合法結婚年齡之前完婚。

海德拉巴約有3成居民是穆斯林。報導稱，一些原訂明年才要結婚的18歲至20歲穆斯林女子，紛紛趕在年前辦理結婚登記，舊城區的清真寺接應不暇，未來幾天的結婚申請案已累積達到40件。

報導說，這是因為家長們擔心，一旦法定成婚年齡被提高，將為女兒的婚事帶來「法律障礙」，迫使婚期延後。

印度國會人民院一名議員於本月20日提出2006年禁止童婚法的修訂法案，將合法結婚年齡，從現行的18歲調高至21歲。

「印度時報」引述一名帶著19歲女兒去清真寺辦理結婚的母親報導，她有三個女兒，其中一人有殘疾，「我如何能再多等兩年把女兒嫁出去？」

這名母親說，丈夫不久前到斯里蘭卡找工作，希望存點錢於明年中為女兒辦理婚事，「但我們聽到這項法案之後，只好倉促辦理婚禮。」

報導引述另一名婦女說，她的18歲姪女本已是孤兒，一直由祖母照顧，但祖母不幸於數月前過世，「若不趕快嫁出去，未來三年誰來照顧她？」

印度幅員廣大、宗教與族群多元，事實上，各省、各宗教和種族多半有自己的婚姻法，就連跨宗教的婚姻也有特別的法律。因此，事實上印度女子的最低合法結婚年齡並不一致。

以印度教婚姻法為例，女子最低合法結婚年齡為18歲，穆斯林個人法則認定女性到達青春期即可結婚，一般是默認為15歲；在結婚的事情上，許多民眾仍是依據宗教法，禁止童婚法是否高於宗教法律，迄今仍有爭議。

此外，禁止童婚法修訂法案在被提出時，也再次起社會激烈辯論。

支持者認為這可提高女性賦權，保障性別平等、女子就學權和生育健康；反對者則多站在家庭經濟角度，認為女兒嫁出去後可減輕家庭負擔，並聲稱，在現今社會結構下，立法提高合法結婚年齡只會讓童婚走向地下化而已。

根據印度政府最新調查，18歲以下的童婚比例已自2015年至2016年的27%，降到2019年至2020年的23%。

印度

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