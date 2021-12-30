我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

FT預測2022科技業最勁爆發展：查克柏格卸任Meta執行長

全球過去7天日均確診破100萬例 疫情爆發以來首見

中央社巴黎30日綜合外電報導
法新社統計，過去7天期間，全球平均每日新增超過100萬起COVID-19確診，是疫情兩年前爆發以來的頭一遭。(歐新社)
法新社統計，過去7天期間，全球平均每日新增超過100萬起COVID-19確診，是疫情兩年前爆發以來的頭一遭。(歐新社)

法新社統計，過去7天期間，全球平均每日新增超過100萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，是疫情兩年前爆發以來的頭一遭。

Omicron變異株迅速傳播，各國確診激增，12月23日至29日全世界通報了超過730萬例新染疫個案，平均每天有104萬5000起確診。這數據來自各國衛生單位每日通報的數字。

此數據遠超過現在這波疫情之前、在今年4月23日至29日創下的紀錄，當時的7天平均值是81萬7000例。

儘管自疫情開始以來，許多國家加大檢測力度，但仍有很大一部分症狀較不嚴重或無症狀的個案未被發現。此外，篩檢政策也因國家而異。

超過85%的新增確診發生在受Omicron變異株影響最甚的兩個地區。歐洲過去7天通報402萬2000起病例，比前一周增加了36%；美國和加拿大同期一共通報226萬4000例確診個案，較前一周增長83%。

亞洲過去7天則新增26萬8000起確診，下降了12%。此外，全球COVID-19病歿人數連續3周下降，過去一周為6400人，與前一周相比降達6%。

疫情 Omicron 檢測

上一則

印度擬立法提高婚齡 激起民眾趕婚潮

下一則

日本麥當勞空運原料 12/31準時恢復賣中薯大薯

延伸閱讀

擴散12地 泰國爆Omicron超級傳播事件 多達248人染疫

擴散12地 泰國爆Omicron超級傳播事件 多達248人染疫
新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一

新冠海嘯 美1秒鐘3人染疫…加州破500萬例 全美第一
台境外移入Omicron續增 1月下旬最危險 正值春節返鄉

台境外移入Omicron續增 1月下旬最危險 正值春節返鄉
台12月境外將破400例確診 陳時中憂跨年群聚：要守好

台12月境外將破400例確診 陳時中憂跨年群聚：要守好

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去
前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的
重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天記錄曝內情 父為畸戀清掃障礙

重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天記錄曝內情 父為畸戀清掃障礙