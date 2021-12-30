南非研究：打嬌生追加劑 Omicron患者住院率大減

圖為嬌生疫苗。(美聯社)

南非研究人員今天表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron 傳播下，染疫的醫護人員因接種嬌生疫苗 追加劑而不致演變成重症住院的比例為84%。

這份尚未經過同行評審的真實世界研究報告，是根據11月15日到12月20日對6萬9092名醫護人員施打嬌生（Johnson & Johnson Inc）單劑疫苗第2劑所得到的結果。

研究顯示，施打一劑嬌生疫苗，對感染Omicron的防護力大幅低於預期效果。

然而若干研究顯示，施打追加劑可產生高度防護力，避免感染Omicron後演變為重症。

南非這份研究顯示，剛施打完嬌生疫苗追加劑，預防住院的效力為63%，14天後增至84%，1到2個月後效力則增至85%。

這項研究的主要調查人員之一貝克（Linda-Gail Bekker）說：「讓我們安心的是，COVID-19疫苗仍然有保護效力，符合它們設計出來的目的，也就是保護人們免於重症和病逝。」

「研究證明，兩劑疫苗真的可以恢復完整的防護力，但我不認為我們可以從這點推斷出，我們還需要施打第3或第4劑疫苗。」