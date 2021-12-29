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烏克蘭情勢緊張 拜登應普亭要求將再度通話

亞洲暫時封住Omicron？美媒唱衰

編譯張佑生／綜合報導
南韓首爾街頭臨時的新冠篩檢站，民眾排隊接受篩檢。（美聯社）
南韓首爾街頭臨時的新冠篩檢站，民眾排隊接受篩檢。（美聯社）

正當Omicron變異株肆虐全球各地之際，亞洲大體上似乎壓制住疫情。不過，美聯社指出，亞洲疫情再起恐怕終究無法避免。

秋天放寬入境與防疫措施的國家，像是日本、南韓與泰國，迅速恢復了嚴格的檢疫措施和戴口罩的規定。但是病例仍在上升，專家說，未來幾個月將是關鍵。中國製的疫苗在境內和開發中國家的有效性，加深了各界疑慮。

日本政府首席防疫顧問尾身茂表示：「一旦疫情增溫，擴散速度將會非常快」。

在印度，年初的疫情大爆發後，生活已逐漸回歸常態，Omicron再度引發恐懼，現已累計700多例。首都新德里在耶誕和跨年都禁止大型群聚，許多省分已宣布新的管制措施，包括宵禁和進商店及餐廳都要求接種疫苗。但是印度仍有很多人不戴口罩，不相信疫情的存在。

澳洲已在處理多處疫情爆發的情況；泰國破700例，南韓破500例，日本破300例。

菲律賓只傳出4例，但是做為亞洲最大的天主教國家，耶誕節出現大量群聚。有些醫院已經開始拆除新冠專屬病房，專家認為時機還不成熟。

戴口罩已相當普遍的台灣，已開始施打莫德納當作加強針，並呼籲民眾盡速接種第3劑新冠疫苗，為明年1月底的農曆新年返鄉人潮做準備。

初步研究顯示輝瑞、AZ和莫德納的加強針都能提供對抗Omicron的保護力，儘管有些減弱；但是香港大學尚未發布的研究顯示，中國生產的科興疫苗即使施打加強針，對Omicron仍無法提供足夠抗體。香港同時施打科興與輝瑞。

主要施打科興和國藥的泰國，加強針改用AZ或輝瑞。主要施打科興的印尼，則選擇莫德納作為醫護人員的加強針。

南韓則升高防疫措施，規定群聚最多只能4人，餐廳晚間9點就得打烊，但專家認為Omicron入侵只是時間問題。

南韓嘉泉大學預防醫學教授鄭在勛表示：「Omicron的傳播率這麼高，顯然早晚會成為南韓新冠疫情的主流」。

疫情 Omicron 南韓

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