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法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲

中央社巴黎29日專電
法國衛生部長維宏今天宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名，再破紀錄，等於每秒有2人確診，指出疫情大浪來襲。美聯社
法國衛生部長維宏今天宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名，再破紀錄，等於每秒有2人確診，指出疫情大浪來襲。美聯社

法國衛生部長維宏今天宣布過去24小時新增確診病例為20萬8000名，再破紀錄，等於每秒有2人確診，指出疫情大浪來襲。國民議會今天開始審查疫苗通行證法案，預計1月中上路。

法國在昨天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）破紀錄的近18萬單日新增確診病例後，今天衛生部長維宏（Olivier Véran）宣布，確診人數再創新高，24小時內有高達20萬8000名新增案例。

面對COVID超級傳播變異株Omicron，這是一場與時間的賽跑。在政府宣布要以「疫苗通行證」取代「健康通行證」的兩週後，草案今天送進國民議會法案委員會。儘管反對聲浪不斷，政府還是決心加快立法時程。

維宏出席今天委員會聽證時談到新增病例，他指出，「這等同於過去24小時內，每秒鐘都有2位法國人檢測出陽性。我們從未見過此情形... 10%的法國人口都是接觸確診者」。

他神色凝重說道：「眼看這些數據，我不會再說這是一『波』疫情，而是『大浪潮』了。今天的數字說明，人數還在持續增加，令人震驚。」

維宏在聽證會中也將話題指向未接種者，表示法國目前仍有500萬人未接種，他將之分為3類。第一類為遠離資訊、醫療體系的人，醫療人員必須一間間敲門，讓他們了解情況；第2種是不信者，認為COVID並不存在，是政府編造的故事，或覺得疫苗有害，對這些人而言，強制疫苗施打也不會改變他們的看法。

第3種漠不關心的人，則是疫苗通行證鎖定的對象，這些年輕族群認為施打疫苗不干他們的事，總是用檢測結果代替。疫苗通行證就是要讓他們了解，無法置身於危機之外。

維宏向議員疾呼強制施打疫苗的必要性，但他也強調，即使沒有疫苗通行證，也能進出醫院，不會影響未接種者的救治權。

法案原先預計於1月底通過，政府加緊腳步，今天起於國民議會法案委員會中審查，接著明年1月5日送交參議院，希望在15日上路。

但立法過程勢必引發激烈辯論，因為根據電視新聞台LCI內部消息，法案才剛送進委員會，就已有超過100條修正提案，其中4分之3來自不屈法國（LFI），主要目標為取消疫苗通行證。

共和黨（LR）議員則提案希望12至17歲孩童能保持健康通行證，不過和社會黨（PS）議員一樣，都表態基本上會支持法案。

據總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，現階段的健康通行證允許以有效時間內的檢測陰性作為證明文件，但轉成疫苗通行證後，單靠檢測結果不再作數，而是必須完整的疫苗接種證明。

目前草案內文規定，之後要參與休閒活動、進餐廳、酒吧、展覽、研討會、專業會議，以及跨區大眾運輸，都須出示疫苗通行證。此外，加重持有假通行證或出借通行證的懲處也是法案的內容。

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