全球一周確診創新高 日均93萬例 破疫情以來紀錄

根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19確診病例數創新高，自22日至28日，平均每天新增超過93萬5000例。圖為倫敦國王十字車站平安夜景象。（路透）

根據法新社統計，過去7天期間全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數創新高，自22日至28日，平均每天新增超過93萬5000例。

這個數字來自各國衛生單位通報的每日新增確診病例，創下自2019年年底首次爆發疫情 以來的最高紀錄。

儘管多國自從爆發疫情全球大流行以來增加篩檢 ，大多數的輕症或無症狀感染病例仍然沒有被發現，此外，各國篩檢政策莫衷一是。

自22日至28日，累計全球確診數達655萬例，平均每天增加93萬5863例，病毒傳播速度可說是前所未見。

這個數字遠超過之前在今年4月23日至29日創下的紀錄，當時的7天平均值是81萬7000例。

自10月中旬以來確診病例數不斷攀升，比起前一周的增加幅度達37%。

世衛 組織表示：「染疫率驟增可能是兩個因素結合所致，分別是免疫脫逃及變異株Omicron既有傳染力增加，而且與Omicron有關的總體風險仍然非常高。」

截至目前為止，確診病例驟增並未導致全球死亡病例攀升，而且過去3周死亡病例還持續遞減。

過去7天平均每天新增6450例死亡，創下去年10月以來的最低點，疫情高峰期間，今年元月20日至26日平均每天新增1萬4800例死亡病例。

當前新增確診數大部分集中在歐洲，過去7天通報超過350萬個確診病例，平均每天51萬例。

這個規模也是前所未見，因前幾波疫情期間，歐洲從未通報單日超過30萬個確診病例。

在疫情爆發以來的兩年期間，全球確診病例超過2億8200萬例，超過540萬人染疫病故。

若是把與COVID-19有關的更多死亡人數也納入統計，世衛組織說，估計累計死亡病例數還要再高2至3倍。