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加護病房點蠟燭紀念病逝者 烏克蘭醫院火災釀3死

中央社基輔29日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，由於有人為紀念因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝的一名患者，在加護病房內點燃1根蠟燭，結果引發火災，造成3人喪生。

根據緊急救難單位，位於喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountains）邊緣的烏克蘭西部小鎮科索夫（Kosiv），1名醫院員工昨天根據當地傳統，在病房內點燃蠟燭，紀念1名最近病故的COVID-19患者。

蠟燭點燃後，加護病房內5台運作中的製氧機隨即起火燃燒。

這起意外造成2名病患及1名醫護人員喪生，另有4人因嚴重燒傷接受治療。

緊急救難單位指出，「對基本物理定律的無知和對安全規範的漠視，造成了無可挽救損失」，並形容這起意外是「可怕錯誤」。

由於不遵守安全規定，加上基礎設施老舊，致命火災在這個前蘇聯國家司空見慣。

今年2月，在西南部車尼夫契州首府車尼夫契市（Chernivtsi）1間5層樓醫院，病房發生氧氣管線爆炸起火事故，造成1名COVID-19患者死亡、另1人受傷。

同月稍早，中東部札波羅結市（Zaporizhzhya）一家收治COVID-19病患醫院的加護病房失火，造成4人喪生。

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