南非研究：感染Omicron 對Delta免疫力會提升

Omicron變種病毒。（路透）

南非 科學家的研究顯示，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron ，可提升對舊變異株Delta的免疫力。

路透社報導，這份研究只涵蓋一小群人，且尚未通過同行評審，但它發現感染Omicron的患者，對Delta變異株 的免疫力會提升，尤其是那些打過疫苗的人。

這份分析一共召募33名打過疫苗和沒打疫苗人士，他們都在南非感染Omicron變異株。作者發現，這些樣本在召募後的14天，Omicron變異株中和程度提升14倍，同時Delta變異株的中和程度也增加4.4倍。

參與此研究的科學家表示：「感染Omicron的個體，Delta變異株中和程度提升，這可能會減低Delta再次感染那些人的能力。」

科學家說，這份研究的結果「符合Omicron正在取代Delta變異株的現象，因為它能引起中和Delta的免疫力，使得再次感染Delta的可能性降低」。

根據這群科學家，Omicron取代Delta可能帶來何種影響，還得看Omicron致病力是不是比Delta低，「如果是的話，那麼COVID-19重症發生率將減低，染疫對個人和社會的干擾可能減少」。

南非非洲衛生研究所（Africa Health Research Institute）教授席加爾（Alex Sigal）昨天在推特（Twitter）表示，如果Omicron致病力較低，如同南非經驗所顯示，「將有助趕跑Delta」。

根據稍早一份南非研究，感染Omicron的患者住院和重症風險低於感染Delta變異株的人，但作者表示，部分原因可能是因為群體免疫力變高。

非洲南部與香港11月率先發現Omicron後，這種變異株已擴散至全球，並使若干國家醫院負荷超重。