雪梨新冠檢測通知出包 醫院竟告知近900確診者「陰性」

澳洲新南威爾斯省正面臨極具傳染性的新冠肺炎Omicron變異株叩關與染疫人數上升，雪梨聖雲仙醫院附屬病理化驗所SydPath卻在此時出大包，向數百名實際上檢測呈現陽性反應的民眾發去新冠陰性的通知。路透

澳洲 新南威爾斯省正面臨極具傳染性的新冠肺炎Omicron變異株叩關與染疫人數上升，雪梨聖雲仙醫院（St Vincent's Hospital）附屬病理化驗所SydPath卻在此時出大包，向數百名實際上檢測 呈現陽性反應的民眾發去新冠陰性的通知。

BBC與澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，這一個重大錯誤發生在耶誕節 期間，原因出在「資料處理錯誤」。官員表示，拭子檢測（Swabbing tests）的增加導致大量待處理件。

據報導，SydPath在結果尚未確定時，就過早告知950人檢測呈現陰性，但其中486人經證實是陽性反應。這是該院近期在檢測結果通知上二度出包，前一次是26日承認前一天耶誕節誤向400名確診者發出檢測陰性通知。

新省衛生廳長夏薩德（Brad Hazzard）表示，此次誤發檢測結果陰性通知的事件係出自一個「精疲力竭」的病理實驗室網路。SydPath則於28日下午發布致歉聲明，並稱此一影響合計886人的錯誤發生在職員面對「史無前例的檢測量」。

聲明表示，檢測結果通知從過去的自動化系統改為人工發出，目的是配合不斷增加的檢測需求以加快陰性結果通知，「不幸的是…發生簡單的數據處理錯誤，導致發出錯誤的檢測結果」。

SydPath現已切換回自動化系統處理檢測結果通知，以確保類似錯誤不再發生，同時將減少新冠拭子處理量「以保持檢測品質」。但部分受影響者擔心，他們可能已經在佳節期間不知不覺傳染給他們的親人。