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今年10大氣候災害 造成經濟損失1700億美元

國際中心／綜合外電
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%。（美聯社）
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%。（美聯社）

最新統計顯示，今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%，今年也將是五年來第四次全年天災損失超過1000億美元大關。

英國慈善團體「基督教援助協會」（Christian Aid）27日公布2021年十大極端氣候事件，造成最多經損的災害是侵襲美東的颶風艾妲（Ida）。艾妲8月底登陸路易斯安納州，之後北上在紐約市和周圍地區造成大淹水，紐約市因而發布有史以來首次洪水緊急警報，總計造成約650億美元損失、約95人喪命。

其次是德國和比利時等歐洲多國7月爆發的致命洪災，造成430億美元財務損失，更奪走240條人命。其他重大災害包括2月導致美德州電網大規模癱瘓的寒流與冬季風暴，造成230億美元損失；7月重創中國河南省的洪災，損失估計達176億美元；加拿大11月水患、導致法國葡萄園晚春霜凍的寒潮，以及5月侵襲印度和孟加拉的氣旋，都帶來至少數十億美元的損害。這十大災害中有四個在亞洲爆發，洪患和颱風在當地釀成240億美元災損。

基督教援助協會表示，這個上升趨勢反映人為氣候變遷影響，且這十大災難也造成至少1075人喪生、130萬人流離失所。該公益組織每年根據保險索賠，計算水患、火災和熱浪之類的氣候事件造成的損失。

這份報告並引述保險公司Aon的資料指出，今年預料將是歷來第六次天然災損超過1000億美元的年份，而這六次都是發生在2011年之後，過去五年來則有四年的災損超過1000億美元。

從名單看來，這些重大天災主要發生在已開發國家，畢竟這些國家的保險制度比較完善，資料也比較容易取得，從保險理賠便能推算出大概的損失金額，而窮國的災損金額往往難以估量，這也代表實際上的損失來得更大更嚴重。

基督教援助協會在報告中指出，2021年一些最具破壞性的極端氣候事件重創較貧窮的國家，但之所以出現極端氣候其實跟這些國家沒什麼關係。

12月中旬時，全球最大再保險業者瑞士再保（Swiss Re）表示，今年天然災害和極端氣候事件在全球造成的損失估計達2500億美元，比去年增加24%，而且光是保險業的成本就攀抵1970年以來的第四高。

今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出2...
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%。（美聯社）
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出2...
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%。（歐新社）
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出2...
今年全球最具破壞性的十大氣候災害，造成超過1700億美元的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%。（路透）

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