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19歲男持十字弓闖溫莎堡 錄影片揚言復仇、刺殺女王

編譯徐榆涵／即時報導
倫敦警方表示，在聖誕節當天持十字弓欲闖入溫莎堡的19歲少年被依《精神衛生法》羈押。路透
倫敦警方表示，在聖誕節當天持十字弓欲闖入溫莎堡的19歲少年被依《精神衛生法》羈押。路透

英國女王伊麗莎白二世今年留在溫莎堡過聖誕節，一名19歲男子在25日一早持十字弓欲闖入，好在隨即遭到警方逮捕，並依《精神衛生法》羈押。

根據該男子被逮前24分鐘、透過社群媒體Snapchat傳給友人的影片畫面，他穿著黑色連帽衫和戴著疑似受到電影《星際大戰》所啟發的面具，手上拿著十字弓並表示，「對不起。我為我所做的及即將要做的事感到抱歉。我會試圖刺殺英國女王伊麗莎白二世。這是替1919年阿姆利則（Amritsar）大屠殺慘案的遇害者復仇」。

該男子接著說，「這也是替因種族而被殺害、羞辱和歧視的人復仇。我是印度錫克教徒。我是西斯（Sith）。我叫賈斯旺．辛格．柴爾（Jaswant Singh Chail）。我是達斯．瓊斯（Darth Jones）。」

據報導，西斯可能指的是《星際大戰》系列中的頭號反派，而達斯．瓊斯可能與黑武士達斯維德（Darth Vader）的配音員詹姆斯．厄爾．瓊斯（James Earl Jones）有關。影片中還可以看到西斯武士達斯．馬爾克斯（Darth Malgus）的照片掛在牆上。

阿姆利則大屠殺發生於1919年4月13日，當年駐印度英軍在毫無預警的情況下向大批印度示威群眾開火，導致至少379人死亡、1200人受傷，為英國殖民印度史最黑暗的事件之一。

警方尚未透露該嫌姓名。他25日上午8時半被發現翻越柵欄並在花園處被捕，並未進入任何建築物，已被依照《精神衛生法》羈押。

據了解，英國王室的住所顯少出現安全漏洞。女王在位期間最嚴重的一次發生在1982年，當時一名不速之客翻牆闖入女王位於倫敦的住所白金漢宮，並走進她的寢室。

欲闖入溫莎堡的19歲犯嫌事先錄好影片稱，自己要替1919年阿姆利則大屠殺的受害者...
欲闖入溫莎堡的19歲犯嫌事先錄好影片稱，自己要替1919年阿姆利則大屠殺的受害者復仇。截自太陽報

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