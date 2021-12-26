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「在臥室看到外星人」北愛爾蘭UFO目擊事件3年內翻倍

編譯徐榆涵／即時報導

北愛爾蘭今年共紀錄8起通報不明飛行物（UFO）的目擊案件，超過去年通報的6次和前年通報的4次。

據報導，北愛今年收到的8起通報不明飛行物（UFO）目擊案件，包括11月時有人說在天空中看到異常明亮的光、9月時在利斯本（Lisburn）地區傳出有人在臥室內看到外星人、10月時一名被拘留的病患說自己曾被外星人綁架以及5月時有民眾在安特里姆郡（County Antrim）的塞拉米什（Slemish）地區看到不明飛盤狀物體等。

北愛爾蘭警察局數據庫中的不明飛行物目擊報告包括不明飛行物、空中現象、不明空中現象、天空中不明光線以及外星人。北愛警察局發言人表示，尚未就這些事件進行調查。

前英國國防部不明飛行物調查員波普（Nick Pope）表示，很難解釋不明飛行物目擊事件增加的原因，「受到疫情和封鎖影響，民眾在疫情間有更多時間，可能會發現以前所忽視的東西」。

波普說，另一種可能性是人們正在關注美國的情況，美國國會正在認真看待這個議題，五角大廈也已經啟動了一項新的UFO計畫，這也會促使民眾通報他們看到的不尋常事件。

然而，波普指出，他相信真正的目擊事件次數應該更多，認為這可能是英國國防部2009年底開始停止調查不明飛行物的結果，如果國防部重新開始調查並要求民眾通報任何異常狀況，相信會收到更多目擊案件。

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