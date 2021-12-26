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統計：信奉東正教國家 疫苗接種率普遍較低

中央社東京26日綜合外電報導
在基督教主要教派之一東正教信徒較多的國家，COVID-19疫苗接種率普遍較低。國民近9成皆為東正教徒的羅馬尼亞就是個典型例子。圖／歐新社
在基督教主要教派之一東正教信徒較多的國家，COVID-19疫苗接種率普遍較低。國民近9成皆為東正教徒的羅馬尼亞就是個典型例子。圖／歐新社

日媒引述美國約翰霍普金斯大學統計數據報導，在基督教主要教派之一東正教信徒較多的國家，COVID-19疫苗接種率普遍較低。國民近9成皆為東正教徒的羅馬尼亞就是個典型例子。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，每10萬人死亡人數高居全球前10名的國家裡，有6個國家的東正教信徒人數過半，包括保加利亞及羅馬尼亞。

日本讀賣新聞報導，羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）郊區一間東正教教堂於19日上午舉行禮拜。現場近200名信徒中，約4成沒戴口罩，他們在密閉空間的教堂內待了超過3小時，最後還進行聖餐儀式，所有信徒用同一根湯匙共飲葡萄酒。

一名每週都來參加禮拜的58歲信徒表示，「神會保護我，所以不用打疫苗，疫苗裡面有惡魔」；另名同樣未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的42歲女性說，「教會是最安全的地方，所以沒關係」。

羅馬尼亞人口約1900萬人，10月單日新增確診病例曾達到1萬8000例，迄今累計染疫病故人數逾5萬8000人。儘管該國疫苗接種率不高，但5月仍跟著其他的歐盟國家一起放寬行動限制，導致疫情蔓延。

至12月，該國接種兩劑疫苗人口比例總算達到40%，但這個數據仍是歐盟第2低，僅次於吊車尾的保加利亞。

今年10月，由於羅馬尼亞全國加護病房都滿床，只能將患者送往鄰國匈牙利等地。這也促使政府自10月後實施強制民眾在戶外佩戴口罩、禁止未接種疫苗者進入餐飲店等防疫措施。

自上述防疫措施實施之後，該國12月單日新增確診病例數已降到2000例以下。

羅馬尼亞正教會雖未正式呼籲信徒不要接種COVID-19疫苗，但一位大主教曾公開表示，「每天祈禱的人就能獲救，不建議接種疫苗」。

除宗教因素外，羅馬尼亞還有假情報氾濫的問題，有傳言稱「不想死就不要打疫苗」、「打完3代都無法生小孩」等。

該國一名因參與反疫苗運動成名的43歲男子曾在部落格上說，「疫苗是改變基因的生物武器」等。這名男子本身還是醫療從業人員，他上月因感染COVID-19死亡。

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