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英國女王溫莎城堡慶聖誕 持十字弓男子擅闖被捕

中央社倫敦26日綜合外電報導
圖為25日駐守在溫莎古堡的警衛。(美聯社)
圖為25日駐守在溫莎古堡的警衛。(美聯社)

倫敦警方今天表示，一名持十字弓的男子試圖擅闖溫莎城堡而被捕，目前依據「精神健康法」的規定羈押。英國女王伊麗莎白二世今年在城堡內歡度聖誕節

路透社報導，警方表示，現年19歲來自英格蘭南部南安普敦（Southampton）的這名男子，於聖誕節清晨溜進城堡的庭院沒多久就被制止，但是並沒有闖入任何建築物。

警方說：「男子被拘禁並已接受精神健康評估，並依據精神健康法（Mental Health Act）規定戒護就醫，由專業醫護人員照料，之後對這名男子展開搜查，起出一把十字弓。」

女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）當時正與她的兒子查爾斯王子（Prince Charles）、媳婦卡蜜拉（Camilla）及其他親屬在溫莎城堡（Windsor Castle）裡歡度聖誕。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，女王大部分時間待在這座城堡。

根據英國「週日郵報 」（Mail on Sunday）報導，被捕的青少年藉著繩梯攀爬金屬圍籬。

英國王室宅邸的維安疏漏非常罕見，女王掌權期間最嚴重的一次發生在1982年，當時闖入者爬牆潛入女王在倫敦的官邸白金漢宮（Buckingham Palace），並進入女王的臥室。

今年聖誕節女王並未公開露面，而是藉由預錄的方式向全國民眾發表聖誕節演說，當中提到已故的夫婿菲立普親王（Prince Philip），他是在今年4月間辭世，享耆壽99歲。兩人結褵73年。

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