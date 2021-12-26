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法國單日新增確診首破10萬 入院治療患者倍增

中央社巴黎26日綜合外電報導
法國今天的單日新增確診數首次超過10萬，圖為巴黎居民戴口罩玩旋轉木馬。(美聯社)
法國今天的單日新增確診數首次超過10萬，圖為巴黎居民戴口罩玩旋轉木馬。(美聯社)

法國今天的單日新增確診數首次超過10萬，並且入院治療的患者比上月倍增，於此同時，法國政府雖不願再度實施封城，卻因變異株Omicron迅速擴散，已有專家呼籲採取必要措施。

美聯社報導，根據巴黎市衛生部門指出，上週巴黎市每100人中超過1人確診，大多數新增確診因感染變異株Omicron，當地公衛專家預估，Omicron將在未來數日成為法國的主流病毒株，至於英吉利海峽（English Channel）彼岸的英國則是早已如此。

於此同時，由於近幾個月感染另個變異株Delta的病例驟增，以致法國醫療院所收治的病患數隨之攀升，導致耶誕假期期間，加護病房再度超荷，過去一週，法國超過1000人染疫而死，累計法國染疫死亡人數已逾12萬2000人。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在明天召開緊急會議，討論接下來該如何遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，若干科學家與教育界人士呼籲假期結束後延緩學生返校上課，還有人建議有必要再度實施宵禁。

法國疫情嚴峻，歐洲其他國家也同樣拉警報，像是比利時則是從即日起實施新的防疫管制措施，下令電影院及音樂廳等文教娛樂場所歇業。

至於在荷蘭，當局則是採取比歐洲各國更嚴格管制，並下令所有非必要的店面、餐廳、酒吧暫停營業，同時藉由局部封城措施延長學校的假期。

Omicron成為英國的主流病毒株已經好幾天，當局的防疫規範向來是傾向於民眾自動自發，而且比起歐洲的其他國家相對寬鬆，不過執政的保守黨（Conservative）政府表示，打算在耶誕節後實施新的防疫管制。

英國的單日新增確診數24日創下新高達到12萬2186例，但是耶誕節當天並未通報疫情數據。

至於蘇格蘭（Scotland）、威爾斯（Wales）及北愛爾蘭（Northern Ireland）則是從即日起針對社交活動實施新的防疫管制，主要是限縮聚會人數，餐廳、酒吧與夜店等餐飲業者稱，這些措施損及經濟。

防疫 Omicron 疫情

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