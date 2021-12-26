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達賴喇嘛悼屠圖大主教辭世 讚他堅定提倡人權

中央社印度達蘭薩拉26日綜合外電報導
屠圖大主教(左)2015年訪印度達蘭薩拉，與達賴喇嘛會面。(美聯社)
屠圖大主教(左)2015年訪印度達蘭薩拉，與達賴喇嘛會面。(美聯社)

南非諾貝爾和平獎得主屠圖大主教今天辭世，享壽90歲。西藏精神領袖達賴喇嘛在寫給家屬的悼唁信函中，讚揚屠圖大主教是真正的人道主義者和堅定的人權提倡者。

屠圖大主教（Archbishop Desmond Tutu）生前從不畏懼對當權者訴說真相，1984年以對抗國內少數白人專權，榮獲諾貝爾和平獎殊榮，堪稱南非的道德指標。他幽默敢言不畏權勢，曾痛批南非政府拒發達賴喇嘛簽證，也曾在聯合國提倡同志權利運動演說中，替同志發聲。

➤➤➤諾貝爾和平獎得主屠圖去世 享耆壽90歲

根據達賴喇嘛（Dalai Lama）官方臉書，他一得知「備受尊敬的心靈上的兄長和好友」屠圖大主教辭世，就寫信給屠圖的女兒姆弗（Mpho Tutu）。這則臉書貼文並附上達賴喇嘛和屠圖兩人的合照。

達賴喇嘛寫道：「請接受我的衷心哀悼，並轉告您的母親和其他親人，我為他祈禱。」

「如您所知，過去這些年來，您的父親與我維持長久友誼，我記得我倆共度時光的許多場合，包括2015年在達蘭薩拉（Dharamsala）這兒的那星期，我們分享彼此對於如何在世界上促進和平和喜悅的想法。我們珍惜彼此間的友情和精神連結。」

達賴喇嘛表示：「屠圖大主教為了更宏大的共同利益，全心奉獻於服務他的弟兄姐妹。他是真正的人道主義者和堅定的人權提倡者，他為（南非）真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）的付出，啟發了全世界其他人。」

達賴喇嘛寫道：「如今他與世長辭，我們失去一位一生深具意義的偉人，他致力於服務他人，尤其是那些最不幸的人。我相信向他致敬、讓他精神長存的最佳方式，就是重複他所為，並經常注意我們也能如何幫助他人。」

➤➤➤和平獎得主屠圖大主教離世 生平大事紀

屠圖在1990年代出任「真相與和解委員會」主席，這個委員會負責傾聽、記錄、赦免侵犯人權者在南非種族隔離時期的違法行為。

達賴喇嘛2011年曾計劃訪問南非，並出席屠圖大主教80歲生日慶祝活動，行程因南非政府拒發簽證而取消。

當時屠圖評論：「我們的政府說不支持遭中國惡意鎮壓的西藏人民，我要警告你們，我要警告你們，我們會禱告，就像我們導致這個實施種族隔離制度的政府垮台一樣，我們將禱告不能代表我們的政府垮台。」

2014年，屠圖再度批評南非政府拒發簽證給達賴喇嘛，表示：「說這些逢迎諂媚者是我們的政府，讓我慚愧不已。」

屠圖與達賴喇嘛分別為1984、1989年諾貝爾和平獎得主。

達賴喇嘛 南非 諾貝爾 屠圖

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