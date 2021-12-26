烏克蘭附近演習結束 俄羅斯：逾萬軍隊返永久基地

俄羅斯25日宣布，1萬多名俄軍結束一個月來在烏克蘭附近的軍事演習。圖為俄軍22日在羅斯托夫地區軍演。(美聯社)

正當西方國家指控莫斯科當局謀畫入侵前蘇聯加盟共和國烏克蘭 ，俄羅斯 今天宣布，1萬多名俄軍結束一個月來在烏克蘭附近的軍事演習。

俄羅斯國防部透過聲明表示，俄國 南部軍區（Southern Military District）部隊在南部幾個地區舉行軍演，包括羅斯托夫（Rostov）、克拉斯諾達（Krasnodar）和2019年從烏克蘭那裡兼併而來的克里米亞（Crimea）。

但軍演也在更遠的地區舉行，包括斯塔夫羅波爾（Stavropol）、阿斯特拉罕（Astrakhan）、北高加索（North Caucasus）地區共和國，甚至俄國高加索地區盟國亞美尼亞。

俄國國防部表示，部隊正在返回他們的永久基地，待命部隊將會新在年假期做好準備。

西方國家指控俄羅斯在烏克蘭附近集結超過10萬大軍，恐將發動冬季入侵行動。

根據烏克蘭政府估計，俄羅斯沿烏國邊境部署的軍隊人數從10月的9萬3000人左右增加到現在的10萬4000人。

俄羅斯則稱，俄方有權在自己領土內依情況自由調動部隊，否認他們打算發動大規模攻擊。

俄羅斯並向西方國家提出全面性安全要求，一是北大西洋公約組織（NATO）不得接納新成員，二是美國不得在前蘇聯各加盟共和國境內建立新的基地。