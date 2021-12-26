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烏克蘭附近演習結束 俄羅斯：逾萬軍隊返永久基地

中央社／莫斯科25日法新電
俄羅斯25日宣布，1萬多名俄軍結束一個月來在烏克蘭附近的軍事演習。圖為俄軍22日在羅斯托夫地區軍演。(美聯社)
俄羅斯25日宣布，1萬多名俄軍結束一個月來在烏克蘭附近的軍事演習。圖為俄軍22日在羅斯托夫地區軍演。(美聯社)

正當西方國家指控莫斯科當局謀畫入侵前蘇聯加盟共和國烏克蘭俄羅斯今天宣布，1萬多名俄軍結束一個月來在烏克蘭附近的軍事演習。

俄羅斯國防部透過聲明表示，俄國南部軍區（Southern Military District）部隊在南部幾個地區舉行軍演，包括羅斯托夫（Rostov）、克拉斯諾達（Krasnodar）和2019年從烏克蘭那裡兼併而來的克里米亞（Crimea）。

但軍演也在更遠的地區舉行，包括斯塔夫羅波爾（Stavropol）、阿斯特拉罕（Astrakhan）、北高加索（North Caucasus）地區共和國，甚至俄國高加索地區盟國亞美尼亞。

俄國國防部表示，部隊正在返回他們的永久基地，待命部隊將會新在年假期做好準備。

西方國家指控俄羅斯在烏克蘭附近集結超過10萬大軍，恐將發動冬季入侵行動。

根據烏克蘭政府估計，俄羅斯沿烏國邊境部署的軍隊人數從10月的9萬3000人左右增加到現在的10萬4000人。

俄羅斯則稱，俄方有權在自己領土內依情況自由調動部隊，否認他們打算發動大規模攻擊。

俄羅斯並向西方國家提出全面性安全要求，一是北大西洋公約組織（NATO）不得接納新成員，二是美國不得在前蘇聯各加盟共和國境內建立新的基地。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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