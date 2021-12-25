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平安夜大屠殺 緬甸小鎮含婦孺逾30人被燒成焦屍

中央社／曼谷25日電
緬甸東部克耶邦普盧索鎮一條公路上，24日被發現有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。圖為緬甸當地民兵組織克倫尼國防軍（KNDF）提供。（美聯社）
緬甸東部克耶邦普盧索鎮一條公路上，24日被發現有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。圖為緬甸當地民兵組織克倫尼國防軍（KNDF）提供。（美聯社）

緬甸東部一座城鎮疑似發生屠殺，包含婦女兒童在內的30多具遺體被人燒得焦黑，拯救兒童基金會兩名成員也下落不明。觀察組織和當地媒體表示，攻擊事件是由軍政府部隊所為。

法新社報導，緬甸軍方今年2月發動政變，全國迄今動盪不安，據當地觀察團體說法，有超過1300人在軍政府鎮壓行動中喪命。

為抵抗軍政府，「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）在全國各地如雨後春筍般湧現，讓軍方陷入無止境的血腥衝突與報復之中。

今天出現在社群媒體的照片顯示，東部克耶邦（Kayah State）普盧索鎮（Hpruso）一條公路上有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。

發現這幾輛車的是當地人民防衛部隊。他們表示，根據他們聽到的消息，軍政府前一天在普盧索鎮附近與當地戰士發生衝突，隨後有多輛軍用車停靠當地。

人民防衛部隊成員以匿名方式向法新社表示：「我們今晨前往當地一探究竟，發現有兩輛卡車裡有焦黑遺體，一共27具。」

另一名不願具名的目擊者則說：「我們發現27個顱骨。卡車上有其他遺骸，但都燒成碎片，實在難以計算。」

觀察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）表示，經查核，當地媒體和抗議人士說法無誤，即「包括婦孺內的35人於12月24日在普盧索鎮遭軍方焚燒殺害」。

拯救兒童基金會（Save the Children）今晚表示，旗下兩名緬甸工作人員遭到牽連，至今下落不明，但這兩人的「私人車輛證實遭到攻擊、被火燒毀」。

拯救兒童基金會透過聲明表示，這兩名人員當時剛執行完人道工作，正在返家的路上。這起事件已使得基金會暫停多個地區的任務。

執行長艾辛（Inger Ashing）說：「有人針對無辜平民和我們工作人員發動暴力行為，讓我們深感震驚。拯救兒童基金會員工是致力奉獻的人道主義者，支持緬甸各地數以百萬計有需要的兒童。」

今年10月時，拯救兒童基金會位於西部丹郎鎮（Thantlang）的辦公室，也在反抗人士與軍政府的衝突之中遭軍政府的砲火摧毀，另有數十間房屋被夷為平地。

緬甸軍政府先前的說法則是，他們的軍隊昨天在普盧索鎮試圖攔下七輛駕駛方式「可疑」的車輛，隨後遭到攻擊。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）向法新社表示，軍隊在接下來的衝突中擊斃一些人，不過並未提供細節。

緬甸東部克耶邦普盧索鎮一條公路上，24日被發現有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有...
緬甸東部克耶邦普盧索鎮一條公路上，24日被發現有兩輛燒毀的卡車和一輛汽車，車內有多具燒焦遺體。圖為緬甸當地民兵組織克倫尼國防軍（KNDF）提供。（美聯社）

緬甸 社群媒體 汽車

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