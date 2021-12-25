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丹麥露樂觀跡象 Omicron釀疫情大爆發或能避免

中央社哥本哈根25日綜合外電報導
9月，丹麥哥本哈根一家酒吧門口，民眾排隊等候進入。(美聯社)
9月，丹麥哥本哈根一家酒吧門口，民眾排隊等候進入。(美聯社)

丹麥近期COVID-19新增染疫和住院人數，可為Omicron變異株傷害潛力提供初步參考值；而數據趨勢正提供謹慎樂觀基礎，令人看好疫苗覆蓋率高的國家避開Omicron疫情爆發潮。

「華盛頓郵報」報導，丹麥是非洲以外最早見證Omicron爆發潛力的國家之一，但過去一周當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展比預期好，單日新增確診數在飆上歷史新高後已趨穩。官方公布23日有1萬2500例，相較接近上周末時為1萬1000例。

更重要的是，丹麥新增染疫住院人數截至目前僅達預估值的低端。丹麥政府科學機關一周前預估，到了聖誕節前夕，單日新增住院病患數可能介於120至250人；實際上近幾天都徘徊在125人。

這些正面發展，加上政府迅速推動接種疫苗追加劑，使得丹麥更有希望避免原先一直預期會出現的確診數大爆發慘況。

丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）首席流行病學家葛羅夫克勞瑟（Tyra Grove Krause）表示：「現在放輕鬆還太早，但我們目前不是照最壞的劇本走，這點令人振奮。」

報導指出，由於丹麥在全國進行詳細的檢測和分析計畫，提供丹麥科學家豐富的即時疫情數據參考資料。加上丹麥是觀察Omicron破壞力的主要國家之一，使它成為了解這支變異病毒株在歐洲會如何發展的參考指標。

Omicron 疫情 疫苗

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