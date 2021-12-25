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泰學校疫情下慶聖誕 大象扮聖誕老人發防疫用品

中央社泰國阿育他耶25日綜合外電報導
泰國吉拉沙特維特哈雅學校，今年讓大象穿上聖誕老人服裝送驚喜。(Getty Images)
泰國吉拉沙特維特哈雅學校，今年讓大象穿上聖誕老人服裝送驚喜。(Getty Images)

泰國一所學校15年來都會舉辦聖誕派對，今年的派對出現了疫情下的新插曲，那就是現場有戴上聖誕老人帽和口罩的大象對學生分發洗手劑、口罩和氣球。

路透社報導，吉拉沙特維特哈雅學校 （Jirasartwitthaya School）的小學生貝亞法（Beyapha Mhonsuwan）表示：「我很興奮，因為像這樣的活動一年只有一次，而且我想我的學校是唯一有大象聖誕老人的學校。」

泰國雖然有高達98%的民眾信奉佛教，但也會在年底假日季節慶度聖誕節

(影音來源：VOA News YouTube 頻道)

吉拉沙特維特哈雅學校位在泰國首都曼谷北方的城市阿育他耶（Ayutthaya）。過去2年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，學生不能到校上課，也面臨防疫封鎖限制，因此學校的聖誕節慶祝活動顯得格外重要。

今年活動的主辦人、阿育他耶象園（Ayutthaya Elephant Palace）代表雷安格隆巴特（Reangrhongbaht Meepan）表示：「我們知道學生因為採取線上上課，已有一段時間壓力緊繃。所以我們希望這場活動能讓他們開心，並鼓勵他們來到學校。」

泰國今年4月再度關閉校園，疫情在今年8月達到頂峰。10月時為了因應校園將逐步開放及學生分批間隔到校上課，政府開始對高中生接種疫苗。泰國至今累計有220萬例確診、2萬1501例死亡。

24日活動當天，吉拉沙特維特哈雅學校只有3成教室坐滿學生。學生之一畢尤翁（Biuon Greham）說：「我很高興拿到大象給我的一顆氣球，我心跳得好快。」其他學生則與大象一同拍照。

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