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全球新冠確診數一周激增1/5 連續10周增長

中央社巴黎24日綜合外電報導
法國一個醫院ICU病房，醫護人員正合力幫助一位在使用呼吸機的新冠病人翻身。(美聯社)
法國一個醫院ICU病房，醫護人員正合力幫助一位在使用呼吸機的新冠病人翻身。(美聯社)

全世界新冠肺炎確診案例數在最近一周暴增近1/5，絕大多數地區的疫情傳播速度都有加快趨勢，其中又以歐洲為最。

以下是法新社數據庫統計的疫情現況：

截至23日為止的一周，全球平均單日新增確診數成長了18%，達到74萬9000多例。這已是連續第10周呈現上升趨勢。

其中百分比增幅最大的地區為大洋洲，攀升超過2倍；美國與加拿大增加55%。亞洲與中東地區的疫情則有降溫趨勢，新增確診案例分別減少13%與12%。

不過，確診數僅能反映實際感染人數的一部分，因為各國有不同的計算與篩檢機制。

在最早發現高傳染力Omicron變異病毒株的非洲，有數個國家過去一周新增確診數增幅在全球數一數二。

其中衣索比亞的新增確診數飆升7倍，肯亞暴增483%，尚比亞攀升370%，莫三比克增長155%，波札那增加142%。

相較之下，同樣在非洲的辛巴威新增確診案例下降一半。歐洲的比利時也減少47%，奧地利與匈牙利則均降低36%。

美國依舊是全世界每日新增確診案例數最高的國家，平均單日18萬4834例，一周成長了51%。其次是英國的9萬6010例，增加54%。法國6萬1274例，上升21%。

以區域而言，歐洲目前新增確診案例件數最多，過去一周有超過300萬例，占全世界的58%。

若以人均計算，丹麥仍是感染率最高的國家，每10萬人就新增1472人確診；英國以990人居次。

單日新增病歿人數最高的國家則是美國，平均達到每日1498人；其次是俄羅斯的1035人。

以區域而言，歐洲過去一周有2萬6375人病歿最多，占全世界的54%。但以全球來看，過去一周平均單日病歿人數微幅下降2%，來到6939人。

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