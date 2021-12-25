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聖誕節獻禮 英國凱特王妃大秀琴藝

中央社倫敦25日綜合外電報導
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)
凱特王妃在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

適逢聖誕佳節，英國凱特王妃在倫敦西敏寺和創作歌手湯姆沃克（Tom Walker）錄製了一首未公開聖誕新曲For Those Who Can't Be Here，在影片中大秀琴藝。

英國廣播公司（BBC）報導，在西敏寺表演前，兩人先行在錄音室完成錄製，節目於英國獨立電視台（ITV）播出。

凱特王妃與湯姆沃克在西敏寺的表演影片，在肯辛頓宮的推特帳號、威廉王子與凱特的YouTube頻道，以及湯姆沃克的YouTube頻道等都可看到。

(影音來源：威廉王子與凱特YouTube頻道)

威廉王子與凱特的YouTube頻道介紹說，影片於12月拍攝，場地是西敏寺的教士會禮堂（Chapter House），是聖誕頌歌活動「王室頌歌：聖誕團聚」（Royal Carols: Together At Christmas）的表演項目之一。

活動目的是安慰過去18個月經歷疫情的全英國人民，特別是那些尤其脆弱、孤立，以及無法獲得足夠支持的人們。

湯姆沃克表示，他和凱特王妃在一場慈善活動上結識，對方主動找上他。「我們一起排練大概9次，她就完全學會了。然後她自己練習了幾天，最後一起錄製。」

他說：「我很佩服她，因為和我一起、兩個人在錄音室錄製是一回事，然後直接跳到西敏寺，配合弦樂四重奏、一名鋼琴演奏家和兩名和音歌手，這是完全另一回事」。

湯姆沃克說，兩人大概都很緊張，擔心事情如果不如計畫順利，會令另一人或其他人失望，「但她太棒了，她彈得好極了」。

凱特王妃在錄製的開場白中，讚揚在疫情「黯淡時期」為社群服務、「鼓舞人心的」人們。

她表示，英國在這場疫情中面臨諸多挑戰，包括失去摯愛，第一線工作人員也面臨巨大壓力。

出席活動的其他王室成員包括威廉王子、英國女王伊麗莎白二世的長外孫女薩拉公主（Zara Phillips）與丈夫丁達爾（Mike Tindall）、愛德華王子的妻子蘇菲（Sophie Wessex），以及碧翠絲公主（Princess Beatrice）夫妻。

英女王伊麗莎白二世今年預料會發表非常個人的聖誕節演說，這是她痛失丈夫菲立普親王後的第一個聖誕節。

女王的聖誕演說按慣例每年12月25日下午3時透過電視轉播。演說已在上週錄製，女王之後才決定因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，打破慣例留在溫莎城堡過聖誕節。

按照傳統，女王與王室高階成員往年都會在山均漢姆堡（Sandringham Estate）共度聖誕假期，聖誕節當天則會在堡內的教堂做禮拜。

凱特王妃和創作歌手湯姆沃克錄製了一首未公開聖誕新曲For Those Who C...
凱特王妃和創作歌手湯姆沃克錄製了一首未公開聖誕新曲For Those Who Can't Be Here，在影片中大秀琴藝。(截取自演出視頻)

凱特 英國女王 聖誕節

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