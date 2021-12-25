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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

編譯湯淑君／綜合報導
被視為最先對新冠變異株Omicron示警的南非醫師柯茲表示，感染Omicron最明顯出現的是肌肉骨骼痠痛症狀。（路透）
被視為最先對新冠變異株Omicron示警的南非醫師柯茲表示，感染Omicron最明顯出現的是肌肉骨骼痠痛症狀。（路透）

被視為最先對新冠變異株Omicron示警的南非醫師柯茲（Angelique Coetzee）24日表示，感染Omicron後，最明顯的並不是上呼吸道症狀，而是肌肉骨骼症狀，她並表示，若無症狀就沒理由篩檢。

財經網站MarketWatch報導，在南非開私人診所的柯茲在聖誕夜接受MSNBC訪問時表示，無症狀Omicron病例很罕見，至少她沒見過這樣的病例。

擔任南非醫師公會主席的柯茲還說，除非已出現症狀，否則她不建議個人作抗原檢測（antigen）快篩；若症狀浮現，快篩可驗明或確認是否染疫。也就是，憑她的經驗，快篩「唯在有陽性症狀時才有用」。她說：「如果你沒有症狀，就沒理由檢測。」

第三點，柯茲指出，她發現，Omicron變種病毒會先攻擊肌肉骨骼系統（musculoskeletal system），隨後可能出現一些症狀，影響肌肉、骨頭、關節和韌帶，或許患者會表示這些部位有痠痛不適的情況，有別於感染新冠肺炎後常見鼻部和喉嚨不適的上呼吸道反應，後者通常與較早期的新冠病毒有關。

那麼，民眾應如何分辨？

柯茲向MSNBC說：「病患就診時會說，他們前一晚就寢，夜間覺得時暖時冷，早上醒來覺得頭疼和身體痠痛、胸痛或背痛，還有疲倦──那就是感染Omicron了。」

她說：「若你有這些症狀，等個大約18個小時，然後去檢測。若18個小時過後，快篩呈現陽性，就十分可信。」

柯茲的發言近來廣被媒體引述。她曾表示，感染Omicron的病例與感染其他新冠變種（包括Delta）不同，不僅症狀較溫和，表現方式也不一樣。

柯茲21日接受印度時報訪問時另表示，對感染Omicron變種病毒的治療方式「相當簡單」。她說：「確診後，我們立即給予低劑量的可體松（cortisone）和布洛芬（ibuprofen）之類的，協助緩和肌肉疼痛和頭痛，就這樣了。我們就給這些藥，沒別的了。用不著氧氣，甚至連抗生素都不必。」

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