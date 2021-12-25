聖誕節又泡湯…以色列鎖國 「聖地」伯利恆空蕩蕩

巴勒斯坦城市伯利恆位於以色列占領的約旦河西岸，被基督徒視為耶穌誕生之地，往年到了聖誕節都會擠滿朝聖人潮，但今年受到疫情攪局，觀光客寥寥無幾。圖為24日平安夜時，伯利恆一座教堂附近的街景。（路透）

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron 上月出現，預示數十億人今天再度於疫情 中迎接聖誕節，聖誕老人的到來和期待已久的家庭聚會都因可能有更多防疫限制而蒙上陰影。

說馴鹿有「群體免疫」，或戲稱數百萬人如美國聖誕喜劇電影「小鬼當家」（Home Alone）情節獨自宅家隔離，這類應景笑話或許讓人覺得很冷，但極具傳染性的Omicron出現，意味著疫情不會很快消退。「小鬼當家」的英語片名有雙關含意，直譯為「獨自在家」。

從澳洲雪梨到西班牙塞維亞（Seville），各地民眾的聖誕計畫連續第2年因疫情升溫而變得複雜。

Omicron也打亂了假期旅行，航班追蹤網站FlightAware通報，截至格林威治時間20時15分（美東時間24日下午3時15分），全球已有超過2300個航班取消。

巴勒斯坦城市伯利恆（Bethlehem）位於以色列 占領的約旦河西岸（West Bank），被基督徒視為耶穌誕生之地。以色列去年幾乎完全封鎖，伯利恆因疫情而損失聖誕旅遊旺季，如今以色列又為了防堵Omicron而實施邊境管制，伯利恆的旅館業者再次大失所望。

平安夜子夜彌撒前的慶祝活動受限，只有受邀的一小群人能參加。

美國學生哈德爾（Hudson Harder）告訴法新社：「這有點超現實。自私的部分大概會覺得『我有機會看到這個地方如此空空蕩蕩』，但另一方面會同情商家、他們所有的損失，這真的相當悲慘。」

在歐洲，各國政府陸續重新實施討人厭的安全措施，一點一滴奪走許多人的聖誕樂趣。

荷蘭回到封鎖狀態，西班牙和義大利則強制要求在戶外戴口罩。

英國今天通報過去24小時新增12萬2186例確診，連續第3天創新高，首相強生（Boris Johnson）建議民眾打疫苗追加劑，當作送給親朋好友的聖誕禮。

法國的新增確診病例數也連續第2天創新高，衛生當局敦促民眾將接種追加劑疫苗的間隔時間從目前5個月縮短到3個月。

儘管如此，世界上許多其他地方要辦聖誕聚會比去年容易。

多數澳洲人兩年來首次獲准在聖誕假期間跨州旅行。

在梵蒂岡，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持的傳統平安夜彌撒中鼓勵大家珍惜「生活中的小事」，並敦促民眾不要違反天主的愛，不要以冷漠鄙視窮人。

在大西洋另一邊，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）造訪華府一家兒童醫院時，帶了一位出人意料的賓客：她的丈夫拜登。拜登是首位在任內陪伴配偶參加傳統聖誕唸故事書活動的總統。

這對伉儷與病患及醫師聊天，並給一名男孩看了他們近來新養的寵物狗「司令」（Commander）的照片，之後坐在聖誕樹旁的椅子上，唸了一本靈感來自迪士尼電影「冰雪奇緣」（Frozen）的書。