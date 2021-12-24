3天內第三起…希臘愛琴海難民船翻覆 至少13死

希臘愛琴海24日再傳難民悲歌，一艘滿載難民的船隻在海上翻覆，已知至少13死。圖為難民船示意圖，與本新聞事件無關。（路透）

希臘愛琴海平安夜再傳難民悲歌，一艘滿載難民的船隻在海上翻覆，已知至少13人死亡。該事故是希臘海域涉及移民船的第三起船難，累計至少27人死亡。

美聯社報導，海岸警衛隊表示，24日晚間，一艘滿載非法移民 的帆船在距離愛琴海中部帕羅斯島（Paros）約8公里處翻覆，62人獲救，倖存者表示，船上當時約有80人。

警方表示，當晚派出5艘海岸警衛隊巡邏艇、9艘私人船隻、一架直升機和一架軍用運輸機持續在夜間搜尋其他倖存者，另外海岸警衛隊的潛水員也加入搜救行動。

土耳其的人蛇集團近期愈加頻繁讓非法移民躲在遊艇甲板下，試圖要讓他們跨越地中海前往義大利 。

23日下午，一艘載有非法移民的帆船在希臘南部海域沉沒，造成11人死亡，另外的90人幸運生還。21日深夜，一艘載有非法移民的船隻同樣在愛琴海沉沒，13人獲救、3人死亡，另有多人失踪。24日最新發生的沉船事件已是愛琴海本周以來第三起船難。

根據聯合國 難民數據，截至12月19日，今年有超過11.6萬名尋求庇護者穿越地中海抵達歐洲，其中55%前往義大利，35%前往西班牙，7％前往希臘，其餘前往馬爾他和賽普勒斯。