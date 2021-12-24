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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

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Omicron來勢洶洶 德國聖誕節愁雲慘霧

中央社／柏林24日專電
聖誕節前是歐美的旅遊旺季，德國法蘭克福車站有名男子身穿聖誕老人服裝，和頭戴聖誕帽的車站員工談話，旁邊旅客行色匆匆。（美聯社）
聖誕節前是歐美的旅遊旺季，德國法蘭克福車站有名男子身穿聖誕老人服裝，和頭戴聖誕帽的車站員工談話，旁邊旅客行色匆匆。（美聯社）

新型冠狀病毒變異株Omicron全球肆虐，德國防疫部門專家說，「只要同一房內有一人染疫，被感染的人數會非常多，Omicron變異株的傳染力令人印象深刻」。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新的變異株來勢洶洶，聖誕節前一天，德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）特地向全國民眾發出上述警告，為這一年裡最重要的假期蒙上陰影。

過去一個月，德國每天新增確診人數從最高峰的7萬人降到3萬人，COVID-19疫情確實有減緩趨勢。然而各地最近開始出現Omicron變異株病例，參照鄰國經驗，疫情可能再起。

疫情第2年即將進入尾聲，今年聖誕節又一次受到疫情影響，讓人無法輕鬆過節，媒體充滿教人如何緩解心理壓力的文章，整個德國社會似乎陷入一種集體的疲勞感。

新總理蕭茲（Olaf Scholz）先前在記者會上宣布聖誕假期的防疫措施，忍不住說他實在很想宣布好消息，但這場瘟疫大家都很辛苦，「我們每個人都已經倦怠而且受夠了」。

德國聖誕氣氛最濃厚的地方是聖誕市集。今年不少城市因疫情嚴重被迫取消，例如德勒斯登（Dresden）近600年歷史的聖誕市集。即使有開放也實施所謂的2G規定，也就是只有完整接種或痊癒者才能進入，有些聖誕市集甚至要檢查快篩的陰性證明，因此參觀的人數比往年少很多，而且幾乎沒有觀光客，讓人難以想像過去人潮洶湧的畫面。

傳統上，德國零售業每年有一半的營業額集中在11、12月聖誕節前的旺季。據商會調查，今年全國有2/3的商店對銷售成績不滿意，平均營業額比疫情來臨前的2019年短少1/3，服飾零售業受到的衝擊尤大，原因是2G規定讓民眾對上街購物意興闌珊。

商會表示，「今年聖誕節前的生意，讓許多商家大失所望」，跟去年底一樣，許多老闆又要開始擔心是否會倒閉。

歐洲每年到了最後一天有放鞭炮的傳統，一過午夜12時用隆隆的炮聲迎接新的一年。德國今年繼去年再度禁止賣鞭炮，廣場上也不准人群聚集，看來今年又要平靜地過完一年。

幾天前，知名鋼琴家希夫（András Schiff）在柏林演出巴哈「法國組曲」，全場觀眾帶著醫療用口罩，靜悄悄聽完整場音樂會。開演前，他對疫情如此嚴峻還能登台演出充滿感激，特地拿起麥克風鼓勵聽眾：「在這麼艱難的時代，請好好注意身體和心靈的健康，千萬不要放棄希望。」

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