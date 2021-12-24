我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

印度分析Omicron病例 7成無症狀

中央社新德里24日專電
聖誕節前夕，印度一個聖誕市集，商家在售賣彩色氣球。(美聯社)
聖誕節前夕，印度一個聖誕市集，商家在售賣彩色氣球。(美聯社)

印度Omicron變異株確診病例突破350例，印度衛生部針對其中一部分病例進行分析，發現其中7成病例沒有症狀，逾9成已完成兩劑疫苗注射。

印度衛生部次長布山（Rajesh Bhushan）今天在1場記者會上宣布，截至今天下午，印度Omicron確診病例已達358例，其中114例康復。

布山表示，衛生部針對這358例當中的183例進行了分析，發現其中61%為男性、39%為女性；70%為無症狀病例、其餘30%有症狀。

他說，73%的病例有國外旅遊史，另27%雖然沒有國外旅遊史，但多為接觸者。

分析結果也顯示，91%的確診病例已注射至少兩劑疫苗；2%已注射1劑，其餘7%未接種疫苗。

印度是於本月2日發現首例Omicron病例，目前已擴散到17個省分或轄區，其中病例最多的是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）88例；其次是德里首都轄區67例；隨後是泰倫加納省（Telangana）38例。

就COVID-19整體數據而言，印度在過去24小時之間新增6650例病例，另有374例死亡；印度目前仍染病醫治中的患者計7萬7516人。

為阻止Omicron迅速傳播，印度多個省分與轄區數日前已禁止舉辦聖誕節及新年派對，以避免群聚。德里一個地方教會也為此不得不取消原已安排好的聖誕野餐。

雖然如此，一般民眾顯然毫不懼怕，網友Sarika Talwar最近就在推特上傳德里一處聖誕市集人擠人的畫面，還有多人因推擠跌倒，引起衛生專家擔憂。

當地里長表示，目前正考慮在市集實施「單雙號」機制，透過控制營業攤位的數量，來減少人流。

印度 Omicron 疫苗

上一則

英學者警告：英國約半數感冒病例 恐實為確診新冠

下一則

Omicron添旅行未知數 漢莎航空砍冬季逾3萬航班

延伸閱讀

全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗

全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗
台一夜再增11例Omicron 自8國入境 有9成剛落地就篩出

台一夜再增11例Omicron 自8國入境 有9成剛落地就篩出
庫克郡防疫新規 1月3日起進餐館須驗疫苗卡

庫克郡防疫新規 1月3日起進餐館須驗疫苗卡
指點員警獲取偽疫苗卡 北卡警局長遭停職

指點員警獲取偽疫苗卡 北卡警局長遭停職

熱門新聞

匈牙利一名長者今年4月接種第二劑中國國藥疫苗。（美聯社）

跨國研究：3款疫苗 對Omicron變異株幾乎無效

2021-12-18 04:01
英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
海洋交響號。（路透）

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

2021-12-20 08:54
影響全球天然氣價格，最糟可能掀起第三次世界大戰的「烏克蘭危機」，正進入持續升溫的緊繃狀態。（歐新社）

普亭首度威脅發動戰爭？美俄「烏克蘭大戰」風險升級

2021-12-22 01:59
火星水手號大峽谷發現地表下有液態水。（取材自ESA推特）

好消息…火星「水手號峽谷」下 藏有大量液態水

2021-12-18 15:27
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺