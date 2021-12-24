印度分析Omicron病例 7成無症狀

聖誕節前夕，印度一個聖誕市集，商家在售賣彩色氣球。(美聯社)

印度Omicron 變異株確診病例突破350例，印度衛生部針對其中一部分病例進行分析，發現其中7成病例沒有症狀，逾9成已完成兩劑疫苗 注射。

印度衛生部次長布山（Rajesh Bhushan）今天在1場記者會上宣布，截至今天下午，印度Omicron確診病例已達358例，其中114例康復。

布山表示，衛生部針對這358例當中的183例進行了分析，發現其中61%為男性、39%為女性；70%為無症狀病例、其餘30%有症狀。

他說，73%的病例有國外旅遊史，另27%雖然沒有國外旅遊史，但多為接觸者。

分析結果也顯示，91%的確診病例已注射至少兩劑疫苗；2%已注射1劑，其餘7%未接種疫苗。

印度是於本月2日發現首例Omicron病例，目前已擴散到17個省分或轄區，其中病例最多的是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）88例；其次是德里首都轄區67例；隨後是泰倫加納省（Telangana）38例。

就COVID-19整體數據而言，印度在過去24小時之間新增6650例病例，另有374例死亡；印度目前仍染病醫治中的患者計7萬7516人。

為阻止Omicron迅速傳播，印度多個省分與轄區數日前已禁止舉辦聖誕節及新年派對，以避免群聚。德里一個地方教會也為此不得不取消原已安排好的聖誕野餐。

雖然如此，一般民眾顯然毫不懼怕，網友Sarika Talwar最近就在推特上傳德里一處聖誕市集人擠人的畫面，還有多人因推擠跌倒，引起衛生專家擔憂。

當地里長表示，目前正考慮在市集實施「單雙號」機制，透過控制營業攤位的數量，來減少人流。