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教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職

中央社梵蒂岡23日綜合外電報導
天主教教宗方濟各(右)和「促進整體人類發展部」部長涂克森（Peter Turkson，左）。美聯社
天主教教宗方濟各(右)和「促進整體人類發展部」部長涂克森（Peter Turkson，左）。美聯社

天主教教宗方濟各日前接受一名重要非裔樞機主教的辭職請求，該名主教曾任氣候變遷與社會正義高階顧問。對教廷來說，此類重大人事變動堪稱相當罕見。

梵蒂岡今天宣布，「促進整體人類發展部」部長涂克森（Peter Turkson）樞機主教卸下部長職位，部門中的其他高階官員也紛紛提出辭職。

梵諦岡指出，接下來促進整體人類發展部將暫時交由移民問題專家錢尼（Michael Czerny）樞機主教與經濟學專家斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女共同主持。

教廷於2016年合併4個分別負責和平、正義、移民、慈善事務的辦公室，並成立促進整體人類發展部。消息人士透露，此後該部門長期都有管理不當和地盤爭奪的問題。

目前，梵蒂岡尚未對涂克森離開的時間點發表評論，也未批評其部門未發揮應有的功能。

涂克森曾被看好成為1500年來首位非裔教宗。他在8月部長任期屆滿，並自動提出程序性請辭後，上週再表示辭意。一名消息人士透露，他曾告訴部分工作人員，他覺得自己「受夠了。」

73歲的涂克森來自迦納，曾代表梵蒂岡參與達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum at Davos）等備受矚目的國際活動。

自幾內亞籍樞機主教賽拉（Robert Sarah）於今年稍早退休後，涂克森成為教廷唯一掌管重要部門的非裔人士。

消息人士指出，預料教宗將會指派涂克森出任另一項高階職位。

根據教會規定，待涂克森年滿80歲前，仍可進入樞機主教團（conclave of cardinals），並於現任教宗方濟各逝世或退休後選舉下任教宗。

教宗 非裔 方濟各

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