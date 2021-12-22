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立陶宛遭中國施壓 德國外長：歐盟不能被分化

中央社／柏林22日專電

立陶宛與台灣關係升級，遭中國用貿易手段報復，剛上任的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示歐洲不能被分化，有必要強化主權與邁向共同的中國政策。

駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）於11月18日成立並掛牌運作，北京以貿易手段報復歐盟成員國立陶宛，不僅立陶宛出口中國受影響，最近傳出在立陶宛投資的德國企業受到壓力。歐洲聯盟（EU）正考慮訴諸世界貿易組織（WTO），爭端有升溫趨勢。

貝爾伯克接受最新一期「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示，這件事顯示在當今世界外交、經濟和貿易難分難解，歐洲有必要清楚表明不願被中國分化，為了反制歐洲必須強化主權，歐盟為保護成員國免受經濟脅迫之前才提出新措施。

半個月前就職的她強調，中國政策的關鍵是歐洲是否步調一致，整體來看歐盟正往這方向走，身為位居歐洲心臟的歐盟最大國家，德國角色相當重要。

歐洲對中國的觀感近年有很大的變化，視中國為貿易的競爭者和政治體制的對手，貝爾伯克說，歐洲必須面對與中國經貿關係緊密的現實，不過她相信歐洲與中國對價值和標準有同樣的理解，長期的經貿合作才可能成功，在全球化的世界不可能只談經貿卻排除其他問題。

41歲的貝爾伯克是德國史上第一位女性外交部長、也是最年輕的外長，她的自我期許在清楚的價值體系上對外代表國家利益。

貝爾伯克說，利益和價值並非相互矛盾，唯有堅持公平的市場進入規則和善待勞工等價值，才可能同時捍衛國家的經濟利益，避免在競爭上處於劣勢，這也是為何德國業界也呼籲調整中國政策，不要只看眼前的表面利益。

針對中國的人權問題她說，從新疆情勢、女網選手彭帥和香港自由度緊縮來看，中國的人權不僅沒有進步，反而退步。

德國 立陶宛 歐盟

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