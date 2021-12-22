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日本是否出現女天皇 專家會議最終報告未觸及

中央社東京22日綜合外電報導

日本現行皇室典範並不容許出現女性天皇，儘管隨著日皇獨生女愛子成年，日本社會出現不少對愛子成為女天皇的期待，但專家會議今天做成最終報告書，並未觸及皇位繼承根本對策。

日皇德仁並無兒子，女兒敬宮愛子內親王在現行規定下無法繼承皇位；不過，愛子本月滿20歲戴上頭冠穿上正裝在媒體前亮相，不少日媒都報導社會上對出現「愛子天皇」的期待聲音。

日本共同社今年4月民調顯示，高達87%的受訪者贊成日本出現女性天皇；連立場保守的自民黨政務調查會長高市早苗，日前也在接受專訪時表示，「我不反對女性天皇，而是反對母系天皇」。

女性天皇指的是天皇女兒即位日皇，日本歷史上共出現過8位父系女性天皇；母系天皇指的是只有母方承繼天皇血脈的皇族即位天皇，這在日本尚屬史無前例。

日本時事通信社報導，首相岸田文雄今天在接獲最終報告書時說，「這是取得相當平衡所進行的討論，在向國會報告同時，會確實研議未來因應作為」。

日本皇室典範規定，「屬天皇血統（皇統）的父系男子」將繼承皇位。目前有繼承皇位資格僅3人，依序為56歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、15歲的悠仁親王（文仁兒子），及86歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

討論穩定的皇位繼承樣貌的日本政府專家學者會議，今天在首相官邸舉行第13次會議並做成最終報告書，內容以讓女性皇族婚後留在皇室，及舊宮家父系男子能以養子身分恢復皇籍兩案為主軸，著眼確保未來皇族人數。

至於是否允許出現女性及母系天皇等皇位繼承的根本對策，專家學者會議中並未觸及。日本政府將把檢討結果向國會提出報告。

面對目前仍有皇位繼承人的現狀，專家學者會議所提出的最終報告書指出，「要大幅變更（繼承）結構應該要十分慎重」；並明確記載到最年輕的悠仁繼承皇位 前的流程「不容疏忽」。

至於悠仁之後的繼承問題，最終報告書僅指出，「討論反而會讓繼承不穩定，應該在將來深化討論」。

最終報告書基於悠仁以外的未婚皇族全是女性這點強調，「到悠仁繼承皇位時，應避免出現沒有其他皇族存在的事態」，因此將上述確保皇族人數的兩案視為優先課題，要求檢討具體制度。

日本電視台報導，最終報告書指出，「跟皇位繼承問題切割，力圖確保皇族人數是迫切課題」。

因此，作為確保皇族人數的具體對策，學者專家提出讓女性皇族婚後也能續留皇室的提案（現行規定是女性皇族婚後必須脫離皇籍）；由於有意見認為此舉將可能跟母系天皇有所關聯，因此，把女性皇族結婚後所生小孩不具皇位繼承資格的提案與上述提案一併記載。

此外，有關皇族人士可以領養養子的提案部分，會中也針對領養舊宮家父系男子為養子，及因為成為養子變成皇族的人，都不具皇位繼承資格的提案與養子提案一併記載。

日本 岸田文雄 民調

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