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近十年心血差點消失 IG帳號撞名「元宇宙」莫名被鎖

編譯林奇賢／綜合外電
一名澳洲藝術家莫名其妙被鎖IG帳號，原來是她的名稱剛好是元宇宙（metaverse），令IG母公司Meta以為她冒用身分，殊不知這個帳號她已用了將近十年。 美聯社
一名澳洲藝術家莫名其妙被鎖IG帳號，原來是她的名稱剛好是元宇宙（metaverse），令IG母公司Meta以為她冒用身分，殊不知這個帳號她已用了將近十年。 美聯社

臉書改名為Meta的五天後，澳洲藝術家寶曼（Thea-Mai Baumann）發現她的Instagram（IG）帳號遭封鎖，但她四處求助無門。這個帳號上有她個人將近十年的生活和工作紀錄，她很擔心一切將因此付之東流。

紐約時報報導，寶曼2012年創立IG帳號@metaverse，恰好撞名近期很夯的元宇宙（metaverse）。她透過這個在創作時使用的名字，記錄自己在布里斯本的生活、以及到上海的旅遊；她還在那創立一家擴增實境（AR）公司Metaverse Makeovers。

隨著IG母公司臉書10月底宣布更名，寶曼開始收到陌生人的訊息，有人有意買下她的IG帳號，跟她說，「你現在是個百萬富豪」；也有人跟她說，「臉書不會用買的，而是用搶的」。

11月2日時，事情不幸被這個人言中。寶滿早上試圖登入IG時，發現這個帳號已被停權。螢幕上顯示的訊息是：「你的帳號被封鎖，原因是冒充他人。」她試著驗證身分，但幾周過去後仍渺無音訊。她求助律師，但她只負擔得起律師帶她檢視IG服務條款的費用。

歷經幾周的碰壁後，寶曼找上紐時尋求幫助，並把這件事傳出去，「這個帳號是我十年來的生活和工作，我不想要我對元宇宙的貢獻，在網路上被一筆抹去」。

12月2日，紐時記者詢問Meta公司，為何關閉她的帳號。Meta發言人回應，這個帳號「因冒充他人而被誤刪」，將恢復原狀，「我們很抱歉發生這個錯誤」，但他沒解釋冒充的對象是誰，或此舉是否和重塑品牌形象有關。兩天後，這個帳號便恢復了。

寶曼表示，這個例子凸顯臉書的權力之大，在臉書的政策下，用戶只能任憑宰割。

臉書 元宇宙 澳洲

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