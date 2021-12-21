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普亭與德國新總理首通話 暗示烏克蘭可能爆衝突

中央社莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天與德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）首次通話，他告知蕭茲俄國向美國提出的安全保證提議，並呼籲就莫斯科向美國和北大西洋公約組織（NATO）提出的安全要求進行「嚴肅談判」。

克里姆林宮在聲明中表示，兩位領袖也討論烏克蘭情勢。

德國政府發言人說，蕭茲對俄國在與烏克蘭交界附近集結部隊表達關切，並表示「迫切需要讓情勢降溫」。

普亭今天警告，俄國準備採取「軍事-技術措施」，來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。普亭近幾周來持續指控美國和北約在俄國邊界挑起緊張氣氛，但今天的評論是他第一次暗示可能爆發衝突。

西方國家指控俄國在毗鄰烏克蘭東部的邊境地區集結了大約10萬兵力。烏克蘭政府自2014年起一直在對抗東部的親俄分離主義分子。

俄國否認密謀進犯，並要求美國與北約就俄國安全提供法律保證，還要北約停止向東擴張。

俄國上周把他們的要求交給美國與北約，表示北約不該再接受新成員，或是在前蘇聯國家建立軍事基地。

美國今天表示，華盛頓預期會在下月就烏克蘭緊張情勢和歐洲安全與俄羅斯展開會談，並警告俄國的安全保證提議有部分「無法接受」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天也表示，北約將尋求在明年初就烏克蘭緊張情勢與俄國進行有意義的討論。

俄國 烏克蘭 普亭 蕭茲

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