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賽諾菲砸278億 買下美國癌症免疫療法公司Amunix

中央社巴黎21日綜合外電報導
法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，已簽署價值10億美元協議，將收購美國生物科技公司Amunix，這家公司專門研發動員人體免疫系統的癌症治療方法。路透
法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，已簽署價值10億美元協議，將收購美國生物科技公司Amunix，這家公司專門研發動員人體免疫系統的癌症治療方法。路透

法國製藥業巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，已簽署價值10億美元協議，將收購美國生物科技公司Amunix，這家公司專門研發動員人體免疫系統的癌症治療方法。

聲明表示：「賽諾菲將以約10億美元的頭期款收購Amunix，並將在未來對方達到特定開發里程碑後，再支付最多2億2500萬美元 。」賽諾菲目標明年第一季完成收購。

法新社報導，Amunix開發以細胞激素和T細胞為基礎的癌症免疫療法。細胞激素是與統控免疫系制有關的小型蛋白質，T細胞則是白血球的一種。

賽諾菲的研發長利德（John Reed）表示，Amunix的技術可以「精確地量身訂製藥物，使其只在腫瘤組織發揮作用，而不會傷害到正常組織。」

賽諾菲還說，Amunix最被看好的候選藥品AMX-818，「預計明年初進入臨床試驗」。

Amunix是賽諾菲一系列收購行動中的最新一起，其他包括9月以16億美元買下美國生技公司Kadmon，這家公司正在開發器官移植患者所需療法；以及以27億美元收購信使核糖核酸（mRNA）研究公司Translate Bio。

癌症 腫瘤

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